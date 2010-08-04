Путин лично ответил блоггеру, рассерженному бардаком с пожарами

Премьер-министр РФ Владимир Путин лично ответил на резкое и эмоциональное обращение анонимного блогера - владельца дачи в Тверской области - по поводу действий властей в районах, охваченных пожарами, сообщают Вести.ру.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов переправил это сообщение Владимиру Путину, задав в сопроводительной записке вопрос премьер-министру, знает ли он, что народ негодует по поводу действий правительства при тушении пожаров в РФ.

"В лицо вам, конечно, никто не скажет, но Интернет полон критики и негодования, - написал Алексей Венедиктов Владимиру Путину. - Вот образчик одного, еще не самого резкого выступления в Интернете. Что бы вы ответили этому человеку?"

"Через сайт правительства мы отправили это обращение Владимиру Путину, и вскоре нам пришел ответ премьер-министра", - рассказал Венедиктов.

В письме блогер, часто используя ненормативную лексику в частности, пишет: "В деревне при коммунистах, которых все ругают, было три пожарных пруда, висела рында, в которую били, если начинался пожар, и (о чудо) была пожарная машина, одна на три деревни, правда, но была. И вот пришли господа демократы, и первое, что сделали, это засыпали пруды, пожарную машину тоже куда-то дели, а рынду заменили на телефон, только он не работает, потому что забыли подключить".

Блогер ставит вопрос: зачем нужен инновационный центр в Сколкове, если "у нас пожарных машин элементарных нет". "Я не хочу телефон в деревне, я хочу пожарные пруды и мою рынду обратно. Верните мне рынду и выкопайте пруд. Я сам за ним следить буду и наполнять", - обещает блогер.

Ниже приводится полный ответ Владимира Путина:

"Уважаемый пользователь, сегодня в конце рабочего дня, вдыхая, как и все москвичи, дым горящих подмосковных лесов, с большим интересом и удовольствием ознакомился с вашей оценкой ситуации, которая сложилась в центральной России с лесными пожарами. Справедливости ради, надо отметить, что таких высоких температур в России на протяжении 140 лет, а значит, и при коммунистах, не было. И это хотя бы отчасти оправдывает власть, которая, безусловно, несет ответственность за борьбу со стихийными бедствиями, но которая впервые столкнулась с такими масштабами и таким размахом стихии. Однако в целом с вашими замечаниями согласен. Вы, конечно, удивительно откровенный и прямой человек. Просто молодец. И Вы, безусловно, одаренный литератор. Если бы зарабатывали писательским трудом, могли бы жить, как и любимый писатель В. И. Ленина - А. М. Горький - на Капри. Однако и там Вы не могли бы чувствовать себя в безопасности. Поскольку и в Европе, и в США сталкиваются с такими же по масштабу природными катаклизмами. Достаточно вспомнить о том, как горели леса во многих странах Европы в прошлом и позапрошлом году. Несмотря на все проблемы и трудности, надеюсь, до пенсии мы с Вами все-таки дотянем. Все необходимые денежные средства на преодоление последствий стихийного бедствия и решение других неотложных проблем уже направлены из федерального бюджета на счета пострадавших субъектов Российской Федерации. При наличии Вашего адреса рынду получите у губернатора незамедлительно".

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил, что аппарат премьера, учитывая сложность ситуации с пожарами, доложил главе правительства о данном обращении, и тот с учетом остроты момента и принимая во внимание эмоциональный характер послания блогера, лично от руки написал ответ, который и был передан Венедиктову.

За минувшие сутки в России возникло еще триста новых лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация остается в нижегородском Сарове, где уже несколько дней тушат леса рядом с федеральным ядерным центром - НИИ экспериментальной физики.