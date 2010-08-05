На Земле происходит мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря началась на Земле - из-за выброса плазмы, произошедшего на Солнце в воскресенье, уровень возмущений в магнитосфере нашей планеты достиг в ночь на среду почти рекордного в этом году уровня. Происходящая буря является третьей по силе в этом году после магнитной бури 5-6 апреля и 2-3 мая, передает РИА "Новости".

О предстоящей магнитной буре предупреждали ученые, работающие с данными солнечной космической обсерватории NASA - SDO (Solar Dynamics Observatory), которая была запущена в феврале. Зонд зафиксировал так называемый корональный выброс - выброс миллионов тонн плазмы, что связано с динамическими процессами в магнитном поле Солнца.

Сколько будет продолжаться магнитная буря - неясно, это зависит от размеров плазменного облака, в которое сейчас погрузилась Земля, а также от величины и направленности магнитного поля в нем.

Обычная продолжительность бурь высокого уровня составляет от 12 до 24 часов, отмечают астрономы. К 6 августа ситуация должна нормализоваться, но в воскресенье, 8 августа, ученые вновь ожидают повышения геомагнитной активности.

Нынешняя буря сопровождается яркими полярными сияниями, которые наблюдаются даже на широте 56 градусов - широте Екатеринбурга, Перми и Риги. Астрономы-любители сообщают, что в этот раз полярные сияния наблюдались значительно южнее, чем обычно, в частности в Дании.

Подобные межпланетные возмущения, приходящие к Земле, могут доставить немало неприятностей жителям планеты. Под угрозой - работа электронной аппаратуры, транспорта, связи. Магнитная буря может отразиться и на здоровье метеочувствительных граждан.