МЧС РФ сообщает о новых жертвах пожаров
08:26, 05 августа 2010Разное
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За сутки их стало уже 50
Число погибших в результате природных пожаров, бушующих в ряде регионов РФ, возросло до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
"При разборе ранее сгоревших домов (в Нижегородской области) обнаружено тело одного погибшего и один человек скончался в больнице (Воронежская область). Всего - 50 погибших", - говорится в сообщении. Ранее было известно о 48 погибших.
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