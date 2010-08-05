МЧС РФ сообщает о новых жертвах пожаров

Число погибших в результате природных пожаров, бушующих в ряде регионов РФ, возросло до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"При разборе ранее сгоревших домов (в Нижегородской области) обнаружено тело одного погибшего и один человек скончался в больнице (Воронежская область). Всего - 50 погибших", - говорится в сообщении. Ранее было известно о 48 погибших.