Китай заказал ролики об улучшении международного имиджа

Власти Китая решили улучшить международный имидж страны и наняли для этого рекламное агентство из Нью-Йорка.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-центр Государственного совета (правительства) Китая, в рамках кампании планируется создать два рекламных видео: 30-секундный ролик и 15-минутный фильм, который будет показываться в посольствах.

Предполагается, что реклама поможет создать в глазах иностранцев образ преуспевающей, развивающейся, демократической и прогрессивной страны. В съемках видео примут участие всемирно известный китайский пианист Лан ЛАН и баскетболист Яо МИН.

По данным агентства AFP, китайские власти решились на подобную акцию после того, как только 38% участников опроса BBC из 28 стран мира ответили, что воспринимают КНР позитивно.

В шанхайском офисе агентства Lintas, одного из лидеров рекламного рынка, подтвердили проведение такой PR-акции. Представители организации отметили, что фильм о Китае станет самой большой рекламной кампанией страны, а также прорывом для китайской рекламной индустрии.