ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Проминвестбанк полностью рассчитался с долгами», в котором пишет - входящий в группу крупнейших Проминвестбанк досрочно погасил долг по кредитам рефинансирования перед НБУ…

http://delo.ua/dengi/banki/prominvestbank-polnostju-rasschitalsja-s-dolgami-143670/

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Также «Дело» в материале «Украинское зерно исчезает с мирового рынка» пишет - крупнейший импортер пшеницы в Азии заявил, что украинское зерно начало пропадать с мирового рынка. Основная причина - «устойчиво жаркая» погода в Украине…

http://delo.ua/biznes/ukraina/ukrainskoe-zerno-ischezaet-s-mirovogo-143623/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин сводит счетчики», в котором пишет – Кабинет министров намерен запретить потребление природного газа без счетчиков. Уже с 1 января 2011 года могут быть прекращены поставки газа на предприятия, а с 1 октября – в частные дома, не оборудованные системами учета. Остальным потребителям облгазы установят счетчики в течение семи лет, что должно сократить потребление газа. Эксперты опасаются, что будут закуплены самые дешевые приборы, работающие с большой погрешностью…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481818

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Регуляторы держатся за рынки», в котором пишет – Нацбанк предложил создать мегарегулятор всех финансовых рынков страны. Однако в ГКЦБФР и Госфинуслуг не поддержали эту инициативу, сочтя, что для этого их рынки недостаточно развиты, а количество игроков пока слишком велико. Создание единого регулятора может оказаться неэффективным, признают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481820

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Издание «Экономические известия» в публикации «Комарницкий заменил Чуба» пишет – Наблюдательный совет столичного строительного гиганта ХК «Киевгорстрой» возглавил председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий. Он занял место Анатолия Чуба, начальника ГУ коммунальной собственности КГГА, написавшего заявление по собственному желанию. Мэр Киева давно контролирует столичного строительного гиганта, еще с того времени, когда Анатолий Чуб возглавил набсовет. Но теперь влияние киевского городского головы может быть еще большим. Дениса Комарницкого называют соратником зятя мэра Вячеслава Супруненко…

http://markets.eizvestia.com/full/komarnickij-zamenil-chuba

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Хроническая катастрофа» пишет – крупнейшие западные нефтегазовые компании, которые проявляют интерес к реализации проектов в Украине, продолжают наращивать прибыль, несмотря на экономический кризис. Что их выгодно отличает от НАК «Нефтегаз Украины», для которой правительство в этом году намерено утвердить бюджетный дефицит в размере около $1,2 млрд.?

http://markets.eizvestia.com/full/hronicheskaya-katastrofa

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«Газета по-киевски» в публикации «Главный налоговый милиционер Виктор ШЕЙБУТ: «Спортсмены прописываются в Монако и уходят от налогов» подает интервью первого замглавы ГНАУ и начальника налоговой милиции, который рассказал изданию, как избегают налогов футболисты и шоу-бизнес, что такое налоговая амнистия и как отследят дорогие покупки…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/05/062744.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Стадион «Старт» продали задешево» пишет - Фонд госимущества продал стадион юридическому лицу за 10 млн грн. «Старт» собирались продать еще в январе 2010. Но общественность была против. Ведь стадион знаменит не только тем, что здесь проходил исторический «Матч смерти». Здесь по доступным ценам занимались сотни спортсменов разных возрастов. На месте «Старта», как считают депутаты Киевсовета, скорее всего, будет построен очередной торгово-развлекательный комплекс…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/05/072739.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Когда закончится это пекло» пишет - прохлада с дождями может прийти в середине августа, а в октябре начнется лютая зима…

http://www.segodnya.ua/news/14160272.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Последний рекорд» пишет – в России инфляция в июле обновила очередной исторический рекорд падения, снизившись до 5,5% к июлю 2009 г. Но вряд ли стоит ждать нового рекорда — с конца месяца из-за засухи начал ускоряться рост цен на продовольствие…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/05/242721

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Издание «Известия» в публикации «Деньги из дыма» пишет – стихийное бедствие, охватившее Центральную Россию, - пожары и задымление - кому-то приносит колоссальные убытки, а кому-то предоставляет шанс неплохо заработать. Правительству не под силу запретить нечистоплотным коммерсантам обогащаться, торгуя сомнительными "средствами от угарного газа". Или туроператорам, которые взвинтили цены на "туры туда, где ничего не горит и не дымит"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144651/

(УНИАН)