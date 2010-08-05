Янукович срочно созвал заседание СНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прервал свой отпуск и на сегодня, 5 августа, срочно созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу принятия мер противодействия возможным пожарам в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ отменил все запланированные на текущую неделю в своем рабочем графике мероприятия и прервал отпуск в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения угрозы возникновения пожаров в регионах государства, которые составляют опасность для жизни граждан.

В.ЯНУКОВИЧ также принял решение вызвать из отпусков руководителей центральных органов исполнительной власти и глав областных государственных администраций.

Заседание СНБО пройдет в Крыму. Оно начнется в 14.30.

Президент по результатам заседания СНБО планирует принять ряд организационных решений, призванных обеспечить локализацию возможных кризисных явлений в связи с угрозой возникновения пожаров из-за погодных условий, связанных с сильной жарой.