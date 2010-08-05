На Днепропетровщине МЧС тушит пожар на более 300 га леса

В Днепропетровской области горитодолжается ликвидация лесного пожара площадью более 300 га

Киев. 5 августа. УНИАН. Вчера около 13.00 в Новомосковском военном лесничестве (Днепропетровская область) возник лесной пожар, который до конца дня распространился на площадь более 300 га.

С целью усиления группировки МЧС, привлеченной к ликвидации пожара, к месту чрезвычайной ситуации были дополнительно направлены личный состав, а также техника от Главных управлений МЧС в Запорожской, Полтавской и Харьковской областях и вертолет Ми-8 с устройством водослива, сообщает пресс-служба МЧС.

Штаб по ликвидации пожара, с учетом возможных направлений его распространения, предпринял перераспределение привлеченных сил и средств и организовал тушение на наиболее опасных направлениях.

Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По состоянию на 7.00 четверга благодаря оперативно принятым мерам удалось локализовать пожар по всей территории.

Проводится повторное обследование района пожара и тушение отдельных очагов возгорания.

Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, ситуация полностью контролируется.

Всего к ликвидации лесного пожара привлечены 1 тыс. 48 человек, а также 61 единица техники. К тушению отдельных очагов возгорания привлечен вертолет Ми-8 с устройством водослива от МЧС.