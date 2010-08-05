ГЛАВНОЕ на 5 августа (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Власть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прервал свой отпуск и на сегодня, 5 августа, срочно созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Основной вопрос - принятия мер противодействия возможным пожарам в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ отменил все запланированные на текущую неделю в своем рабочем графике мероприятия и прервал отпуск в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения угрозы возникновения пожаров в регионах государства, которые составляют опасность для жизни граждан.

В.ЯНУКОВИЧ также принял решение вызвать из отпусков руководителей центральных органов исполнительной власти и глав областных государственных администраций.

Заседание СНБО пройдет в Крыму. Оно начнется в 14.30.

Президент по результатам заседания СНБО планирует принять ряд организационных решений, призванных обеспечить локализацию возможных кризисных явлений в связи с угрозой возникновения пожаров из-за погодных условий, связанных с сильной жарой.

Бюджет

По итогам января-июля 2010 года доходы Государственного бюджета Украины составили 127 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 50% от годового плана.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

За указанный период в общий фонд Госбюджета поступило 109,472 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС).

Поступления налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-июле 2010 года составили 39,780 млрд. грн., акцизного сбора с произведенных в Украине товаров - 10,748 млрд. грн., ввозной пошлины - 3,649 млрд. грн.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины за указанный период поступило 17,777 млрд. грн.. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

В январе-июле 2010 года органами Государственного казначейства Украины возмещено из бюджета 9,691 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн.

Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы, и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит Госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.

Рейтинги

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information Inc. (R&I) повысило прогноз рейтинга Украины "B+" с "негативного" до "стабильного".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте рейтингового агентства.

В сообщении указывается, что данное решение обусловлено стабилизацией политической ситуации в стране, начавшимся восстановлением экономики и возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

В R&I отмечают, что получение Украиной кредита МВФ позволило снизить обеспокоенность по поводу финансирования правительства в краткосрочной перспективе.

Фондовый рынок

Высший хозяйственный суд Украины принял решение по иску Национального депозитария, который оспаривал объединение депозитария «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) и Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ), признав данное объединение законным.

Как сообщается на сайте ВДЦБ, соответствующее решение суд принял 19 июля т.г.

Согласно сообщению, постановление суда подтвердило законность слияния двух депозитариев, его решение не подлежит оспариванию.

Напомним, Нацдепозитарий подал иск еще в июне 2009 года, но Хозяйственный суд Киева 15 февраля текущего года отказал в удовлетворении иска из-за недоказанности противоправности действий ВДЦБ и МФС.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 году. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

13 апреля 2009 года наблюдательный совет ОАО «Межрегиональный фондовый союз» принял решение о передаче целостного имущественного комплекса ОАО «ВДЦБ».

24 апреля 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров ВДЦБ было принято решение приобрести простые именные акции МФС у его акционеров путем проведения дополнительной эмиссии акций на общую сумму 73 млн. грн.

Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.

По состоянию на конец 2009 года акционером, владеющим наибольшим пакетом акций ВДЦБ, был Национальный банк Украины (доля в уставном капитале – 22,86%). Общее количество акционеров ВДЦБ по состоянию на 31 декабря 2009 года составило 79.

Уставный капитал депозитария – 153 млн. 100 тыс. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8880/7,8930 грн./долл., цены на российскую валюту понизились до 0,2640/0,2643 грн./рубль, котировки по евро-гривне упали – 10,3590/10,3675 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3129/1,3133 долл./евро (среда, 4 августа, - 1,3210/1,3212 долл./евро).

В среду, 4 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8916 грн./долл.

АПК

Министерство аграрной политики Украины повысило минимальные и максимальные интервенционные цены на зерно в 2010/2011 маркетинговом периоде.

Соответствующий приказ МинАП от 21 июля 2010 года N 429 «О внесении изменений в приказ Минагрополитики от 23 февраля 2010 года N 78» опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, минимальная интервенционная цена (с учетом налога на добавленную стоимость) на пшеницу мягкую группы А 1-го класса выросла с 1320 до 1520 грн./т, максимальная – с 1584 до 1824 грн./т, 2-го класса – с 1235 до 1385 грн./т и с 1482 до 1662 грн./т соответственно, 3-го класса – с 1150 до 1300 грн./т и с 1320 до 1520 грн./т соответственно.

Минимальная цена на пшеницу мягкую группы Б 4-го класса повышена с 1011 до 1161 грн./т, максимальная – с 1213 до 1393 грн./т, 5-го класса – с 975 до 1125 и с 1170 до 1350 грн./т, 6-го класса – с 960 до 1110 грн./т и с 1101 до 1265 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на рожь 1-го класса повышена с 912 до 962 грн./т, максимальная – с 1094 до 1154 грн./т, 2-го класса – с 870 до 920 грн./т и с 1044 до 1104 грн./т, 3-го класса – с 830 до 880 грн./т и с 996 до 1056 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на ячмень 1-го класса (для продовольственных целей) увеличилась с 950 до 1000 грн./т, максимальная – с 1188 до 1238 грн./т, 2-го класса (для производства солода в спиртном производстве) – с 900 до 950 грн./т и с 1145 до 1195 грн./т, 3-го класса (для кормовых целей) – с 860 до 920 грн./т и с 1101 до 1161 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на кукурузу для продуктов детского питания установлена на уровне 1300 грн./т, максимальная – 1560 грн./т, для пищевых концентратов – 1200 и 1440 грн./т, для производства крупы и муки – 1150 и 1380 грн./т, для производства крахмала и патоки – 1110 и 1320 грн./т.

Минимальные цены на свекловичный сахар установлены на уровне 6700 грн./т, максимальные – 7700 грн./т.

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Министерство экономики Украины с 16 августа продолжит прием заявок на получение лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника из новых стран-поставщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В сообщении отмечается, что в связи с возобновлением объема сахара-сырца происхождением их новых стран-поставщиков по неиспользованной лицензии субъектом внешнеэкономической деятельности Минэкономики продолжает принятие заявок в пределах тарифной квоты общим объемом 10 тыс. тонн согласно приказу от 20.01.2009 г. №15 “О порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростинка в пределах тарифной квоты”.

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Американский зернотрейдер Gavilon планирует открыть офис в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, компания расширяет свое представительство в Европе путем открытия базового офиса исходных поставок в Украине, а также офиса по продажам и маркетингу в Швейцарии (Женева).

Сообщается, что офис в Украине будет заниматься покупкой продукции в Черноморском регионе.

По словам вице-президента департамента по международным проектам компании Gavilon Дэвида ЛИВАЙНА, открытие новых офисов в Швейцарии и Украине является важной составной частью мировой стратегии развития компании. «Мы хотим расширить сеть продаж, а также наше присутствие в регионах с развивающимся спросом и предложением по всему миру», – сказал он.

Сейчас компания ищет компетентных кандидатов, чтобы укомплектовать штаты новых офисов.

Справка УНИАН. Торговая группа Gavilon специализируется на поставках зерновых, масличных культур, удобрений, пищевых добавок, молочных продуктов, растительных и животных жиров.

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Кабинет министров Украины запретил охоту на пернатую дичь в связи с высоким уровнем пожарной опасности.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1588 принято на заседании правительства 4 августа.

Запрет введен до принятия отдельного решения Кабмина.

Транспорт

Юго-Западная железная дорога прогнозирует некоторый спад пассажирского спроса на поезда крымского направления после 10 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ЮЗЖД Александр ТОЛКАЧЕВ.

«Сегодня мы наблюдаем устойчивый пассажиропоток, и после 10 августа мы наблюдаем падение, где наличие свободных мест без прицепки дополнительных вагонов у нас ежедневно составляет более 2,5 тыс. На эти ближайшие дни у нас есть в свободной продаже 1000-1200 мест», - отметил он.

В частности, по данным А.ТОЛКАЧЕВА, на 11 августа на сегодня в продаже более 2200 билетов, на 12-е – 4600, на 13 августа – 2500. Он также отметил, что и на сегодня можно купить билеты в крымском направлении.

«Сегодня, в ночь с 4 на 5 августа отправился поезд на Симферополь, заполненный на 80% - было 150 свободных мест. На сегодня еще свободных свыше 490 билетов», - сказал он. А.ТОЛКАЧЕВ также подтвердил, что на некоторые даты в июне-июле билеты были раскуплены полностью и поезда были заполнены на 100% в крымском направлении. «Все остальные дни - 95-96%. Причина в том, что некоторые поезда пользуются повышенным спросом – фирменные поезда», - сказал он.

По данным А.ТОЛКАЧЕВА, на сегодня ЮЗЖД ежедневно из Киева отправляет в крымском направлении 12-13 тыс. пассажиров.

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Польские власти создали интернет-сервис www.granica.gov.pl, благодаря которому можно проверить время ожидания при пересечении границы с Украиной, Беларусью и Россией.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов Польши, которому подчинена Таможенная служба, сервис начал действовать с середины июля.

В частности, на сайте можно узнать, сколько часов нужно ожидать, чтобы пересечь границу в пунктах пропуска на польско-украинской, польско-русской и польско-белорусской границе.

Например, перед тем, как ехать в Польшу, на интернет-странице http://granica.gov.pl/index_czasy.php?p=u&c=t украинцы могут проверить, в каком из пунктов пропуска наименьшая очередь, и выбрать именно тот пункт пропуска. Особенно это удобно для тех, кто едет из приграничных областей.

На веб-сайте можно проверить информацию как для грузовых, так и для частных автомобилей.

В министерстве отметили, что в ближайшее время в интернент-сервисе появится дополнительная информация, необходимая для тех, кто пересекает восточную границу Польши.

Как сообщал УНИАН, в первой половине 2010 года пассажирское движение на польско-украинской границе возросло на 8% - до 5,9 млн. пересечений, а автомобильное - на 6,5%, до 2,3 млн. пересечений.

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Поездные бригады Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) в условиях аномальной жары готовы оказывать первую медицинскую помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ЮЗЖД Александр ТОЛКАЧЕВ.

«Все составы ЮЗЖД имеют аптечки, все поездные бригады прошли соответствующее обучение и могут оказать первую медицинскую помощь. Кроме этого, на крупных железнодорожных станциях, где имеются вокзалы, у нас работают медпункты, где работают специалисты, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», – сказал он.

По данным А.ТОЛКАЧЕВА, на сегодня в парке ЮЗЖД имеется 1500 вагонов, из них 430, которые задействованы в летних перевозках, оборудованы системами кондиционирования воздуха. Все остальные вагоны оборудованы системой вентиляции. «Но сегодня действительно стоит аномальная жара, где-то 39-40 градусов по Киеву, и эта система вентиляции малоэффективна», – отметил он.

Строительство. Недвижимость

На вторичном рынке Киева до конца текущего года возможно снижение цен на жилье на 1-1,5% в месяц.

Такое мнение УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ.

По данным портала, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве в июле снизилась на 2,8% – до 2230 долл./кв. м. С января по июль 2010 года снижение стоимости вторичного жилья составило 9,6%, а с июля 2009 года цены снизились на 12,2%.

В июле т.г. средняя стоимость 1-комнатных квартир снизилась на 2,7%, или на 57 долл., – до 2056 долл./кв. м, 2-комнатных – на 2,4%, или 56 долл., – до 2263 долл./кв. м, 3-комнатных – на 3,5%, или 80 долл., – до 2230 долл./кв. м, а 4-комнатных – на 2,3%, или 63 долл., – до 2647 долл./кв. м.

По данным аналитиков портала, в структуре предложений жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу столицы – 44%, на левом берегу – 38%, в центре Киева – 18%. За июль т.г. количество предложений квартир на левом берегу увеличилось на 3,4% – до 4323 единиц, на правом берегу количество предложений осталось без изменений – 5093 квартиры, а в центре Киева число квартир, выставленных на продажу, уменьшилось на 9,4% – до 2118 квартир.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в июле т.г. составила 15,4% от общего объема предложений. Средняя цена предложений таких квартир в Киеве на 8% ниже средневзвешенной цены июня и составляет 2109 долл./кв. м.

По словам В.ГЕРМАНОВА, анализ предложений в целом по городу показывает, что в общем объеме выставленных на продажу квартир 1-комнатные составляют 24% (2773 квартиры), 2-комнатные – 34% (3954), 3-комнатные – 34% (3952) и 4-комнатные – 7,4% (855). Увеличение уровня предложения столичной недвижимости продолжилось на 2-комнатное жилье (на 1,2%).

В отчете было проанализировано 11534 предложения 1-4-комнатных квартир площадью до 200 кв. м, содержащихся в базах данных ИАП «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.

ЖКХ

Рассмотрение жалобы партии «Батькивщина» относительно повышения цен на газ и коммунальных тарифов запланировано в Окружном административном суде Киева на 16 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, в постановлении об открытии производства отмечено, что вопрос мер обеспечения будет рассмотрен во время предварительного судебного заседания.

При этом он отметил, что именно это является нарушением закона, поскольку, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства заявление о мерах обеспечения рассматривается на следующий день после его поступления.

«Как оно будет рассматриваться, это уже вопрос к суду. Честно говоря, у меня есть серьезные сомнения, поскольку судья уже начал серьезно нарушать требования Кодекса административного судопроизводства. Я думаю, что, скорее всего, будет негативный ответ суда», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Коммуникации

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA в июле 2010 года уменьшилось по сравнению с июнем т.г. на 1%, или на 4,5 тыс., – до 507 тыс. доменов.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Согласно сообщению, основное падение числа доменов произошло за счет уменьшения количества доменов org.ua – на более 12,8 тыс., в остальных доменных зонах в июле наблюдался прирост.

Сокращение числа доменов org.ua связано с тем, что теперь владельцам доменов этой зоны требуется продление срока действия доменов, тогда как раньше этого не требовалось.

Наибольший прирост количества доменов произошел в доменной зоне com.ua – на более 2 тыс., в зоне cv.ua – на 783 домена, pl.ua – на 629 доменов.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в июле по сравнению с июнем т.г. почти на 2% – до 9763 доменов.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий – администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида – предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.

ЧП

Сильная магнитная буря началась на Земле - из-за выброса плазмы, произошедшего на Солнце в воскресенье, уровень возмущений в магнитосфере нашей планеты достиг в ночь на среду почти рекордного в этом году уровня. Происходящая буря является третьей по силе в этом году после магнитной бури 5-6 апреля и 2-3 мая, передает РИА "Новости".

О предстоящей магнитной буре предупреждали ученые, работающие с данными солнечной космической обсерватории NASA - SDO (Solar Dynamics Observatory), которая была запущена в феврале. Зонд зафиксировал так называемый корональный выброс - выброс миллионов тонн плазмы, что связано с динамическими процессами в магнитном поле Солнца.

Сколько будет продолжаться магнитная буря - неясно, это зависит от размеров плазменного облака, в которое сейчас погрузилась Земля, а также от величины и направленности магнитного поля в нем.

Обычная продолжительность бурь высокого уровня составляет от 12 до 24 часов, отмечают астрономы. К 6 августа ситуация должна нормализоваться, но в воскресенье, 8 августа, ученые вновь ожидают повышения геомагнитной активности.

Нынешняя буря сопровождается яркими полярными сияниями, которые наблюдаются даже на широте 56 градусов - широте Екатеринбурга, Перми и Риги. Астрономы-любители сообщают, что в этот раз полярные сияния наблюдались значительно южнее, чем обычно, в частности в Дании.

Подобные межпланетные возмущения, приходящие к Земле, могут доставить немало неприятностей жителям планеты. Под угрозой - работа электронной аппаратуры, транспорта, связи. Магнитная буря может отразиться и на здоровье метеочувствительных граждан.

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Вчера около 13.00 в Новомосковском военном лесничестве (Днепропетровская область) возник лесной пожар, который до конца дня распространился на площадь более 300 га.

С целью усиления группировки МЧС, привлеченной к ликвидации пожара, к месту чрезвычайной ситуации были дополнительно направлены личный состав, а также техника от Главных управлений МЧС в Запорожской, Полтавской и Харьковской областях и вертолет Ми-8 с устройством водослива, сообщает пресс-служба МЧС.

Штаб по ликвидации пожара, с учетом возможных направлений его распространения, предпринял перераспределение привлеченных сил и средств и организовал тушение на наиболее опасных направлениях.

Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По состоянию на 7.00 четверга благодаря оперативно принятым мерам удалось локализовать пожар по всей территории.

Проводится повторное обследование района пожара и тушение отдельных очагов возгорания.

Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, ситуация полностью контролируется.

Всего к ликвидации лесного пожара привлечены 1 тыс. 48 человек, а также 61 единица техники. К тушению отдельных очагов возгорания привлечен вертолет Ми-8 с устройством водослива от МЧС.

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В британском научно-исследовательском центре по производству ядерного оружия в городе Олдермастон в ночь на среду произошел крупный пожар, сообщает газета The Telegraph.

Представитель британского правительства сообщил, что возгорание произошло в той части комплекса, где нет ядерным материалов.

Между тем местные СМИ сообщают, что перекрыты все дороги в радиусе семи километров вокруг ядерного комплекса. Произведена частичная эвакуация жителей близлежащих к научному центру домов. В последние часы министерство обороны Великобритании, которому принадлежит ядерный центр, заявило, что инцидент является «незначительным».

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Число погибших в результате природных пожаров, бушующих в ряде регионов РФ, возросло до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"При разборе ранее сгоревших домов (в Нижегородской области) обнаружено тело одного погибшего и один человек скончался в больнице (Воронежская область). Всего - 50 погибших", - говорится в сообщении. Ранее было известно о 48 погибших.

(УНИАН)