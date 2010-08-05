Анонс на 6 августа

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Выбор пути развития атомной энергетики Украины. Общественное мнение. Гражданская экспертиза». Вопросы: Результаты социологического опроса, проведенного в июле этого года в 7 регионах Украины «Исследовательской компанией КМГ» и «Захiдно-Украiнською iнформацiйною фундацiєю» (WUIAF) по изучению отношения жителей Украины к ситуации в национальной атомной энергетике. О подготовке международной научно-практической конференции «Международный опыт взаимодействия государства и общества в энергетике. Сотрудничество для безопасного развития ядерной энергетики в Украине. Экологический контроль процессов диверсификации» и о промежуточных результатах экспертных исследований совместного проекта Украинской экологической организации «Экоклуб» Научно-исследовательского центра социально-экологического развития и Белорусского Института гуманитарных и экологических технологий международной академии информационных технологий. Участники: член Российского общества Социологов, эксперт, Россия Алексей Высоцкий; зам.директора Института гуманитарных и экологических технологий Международной Академии информационных технологий Марина Богданович.

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В Киеве состоится ежегодная международная конференцию "Прогнозфрут 2010". В конференции примут участие представители правительства, международных организаций, а также более 260 представителей фруктового бизнеса из 17 стран мира -- ведущие производители, трейдеры, представители торговых сетей, а также финансовых учреждений, которые работают во фруктово-овощном секторе.

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Пресс-конференция на тему: «Магнитные бури: сущность и влияние на организм человека». Участники: зав.лабораторией астрономии Института космических исследований НАН Украины и Национального космического агентства Украины Алексей Парновский и зам.директора научно-координационного управления Академии медицинских наук Украины Людмила Овсяникова.

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Пресс-конференция на тему: «Новый Налоговый кодекс: «плюсы» и «минусы». Участники: зам..директора Института экономики Министерства экономики Украины Марина Шаповалова; автор одной из редакций Налогового кодекса Сергей Бычков.

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На портале ЛІГА.net состоится интернет-конференция главного инженера Киевского ювелирного завода В.Сацкова на тему: "Что такое качественное золото, как не ошибиться при выборе золотых изделий. Советы потребителям". http://www.liga.net/conf/ic/?cid=337

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Пресс-конференция министра регионального развития и строительства Украины Владимира Яцубы по случаю профессионального праздника - Дня строителя. Основными вопросами мероприятия также станут состояние развития строительной отрасли и состояние реализации жилищных программ с использованием современных материалов и технологий.

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Состоится брифинг народного депутата Украины, руководителя рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислава Каськива о внедрении национальных проектов и планах их реализации по итогам встречи с Президентом Украины.