ГЛАВНОЕ на 5 августа (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

"Укрэксимбанк", "Ситибанк" и "Сбербанк России" (все Киев) отобраны Министерством финансов Украины для выполнения функций первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Министерством финансов Украины 5 августа 2010 года был проведен отбор первичных дилеров, по результатам которого победителями стали "Укрэксимбанк", "Ситибанк" и «Дочерний банк Сбербанка России»», - говорится в сообщении, при этом указывается, что данные банки получат статус первичных дилеров после подписания с Министерством финансов договоров о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг.

По данным Минфина, на сегодня первичными дилерами являются 12 банков:

«ИНГ Банк Україна», «Государственный сберегательный банк Украины», «Укрсиббанк»,

«Райффайзен Банк Аваль», «Укргазбанк», «Родовид Банк», «ОТП Банк», «УниКредит Банк», «ЭРСТЭ Банк», «АКБ «Киев», «Киевская Русь», «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь».

Как сообщалось, с 19 февраля 2010 г., согласно постановлению Нацбанка №13 от 15 января 2010 года, в первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогут участвовать только первичные дилеры.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в первом полугодии поступили средства на общую сумму 23,995 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для рекапитализации банков) на общую сумму 30,385 млн. грн.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Акционерное общество "Ситибанк" (г. Киев) создано в мае 1998 года как банк со 100%-ным иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.

АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

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Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в июле т.г. увеличился на 7,6% или на 219 млн. грн., и по состоянию на 1 августа т.г. составил 3,093 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников в июле сократилось с 171 до 169 банков, количество временных участников увеличилось с 4 до 6 банков.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из Госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 января 2010 года, составлял 4,303 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8880/7,8930 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8910/7,8925 грн./долл. К закрытию торгов цены понизились до 7,8910/7,8915 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8911 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2640/0,2643 грн./рубль, к 12:00 цены установились на уровне 0,2641/0,2643 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2644/0,2647 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,7875 рубля за доллар (-0,0324).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3129/1,3133 долл./евро, а к 14:00 повысились – 1,3203/1,3205 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3590/10,3675 грн./евро, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,4190/10,4240 грн./евро.

Налоги

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в июле 2010 г. обеспечила поступления налогов и сборов в Госбюджет на сумму 7,5 млрд. грн., выполнение росписи Министерства финансов составило 96,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО.

По его словам, в июле т.г. было перечислено налогов в Госбюджет на 3,2 млрд. грн., или в 1,7 раза больше, чем в июле прошлого года.

Международные отношения

Кабинет министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Алжирской Народной Демократической Республики о морском торговом судоходстве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 4 августа.

В сообщении отмечается, что подписание соглашения будет содействовать последующему развитию отношений в сфере морского судоходства между Украиной и Алжиром, углублению торгово-экономических связей, улучшению взаимных условий транзита и перевозок пассажиров и грузов, а также укреплению двусторонних отношений между государствами.

Кроме того, реализация соглашения будет стимулировать развитие сотрудничества в области туризма и налаживание деловых связей.

ТЭК

Вторая линия «Северного потока» выведена на берег в бухте Портовая (Ленинградская область, Россия).

Об этом УНИАН сообщили в правительстве Ленинградской области.

«Протаскивание нитки газопровода на берег осуществляет трубоукладочное судно Castoro Sei (Касторо-6), вставшее на якоря примерно в километре от береговой линии. Первая нитка была протянута на берег неделю назад – 28 июля. Параллельно продолжается строительство берегового участка газопровода протяженностью 1,5 км и наземных сооружений», - говорится в сообщении.

Нитка газопровода укладывается в траншею, которая позднее будет засыпана до первоначального уровня морского дна. Это защитит газопровод «Северный поток» от любых внешних воздействий, включая лед, течения и волны. Чтобы защитить траншею и ограничить рассеивание осадочных пород, в месте выхода газопровода на берег в зоне прибоя была сооружена временная дамба с обеих сторон от трассы.

Технический директор компании «Nord Stream» Сергей СЕРДЮКОВ отметил, что такая операция в России проведена впервые с трубами столь большого диаметра, веса и длины.

В сообщении отмечается, что строительство ведется точно по графику. Вторую нитку газопровода в бухте Портовая вывели на берег даже с опережением плана - на 4,5 часа раньше.

Как сообщал УНИАН, 3 июля первая нитка газопровода «Северный поток» достигла европейского материка и вышла на сушу в Лубмине (Германия).

Бухта Портовая вблизи Выборга является стартовой точкой газопровода «Северный поток» через Балтийское море. В этой точке он будет соединен с сухопутным газопроводом «Грязовец–Выборг» – частью газотранспортной системы России. Газ будет подаваться в газопровод «Северный поток» с компрессорной станции «Портовая», расположенной примерно в 3 км от берега. Газопровод «Грязовец-Выборг» и компрессорная станция «Портовая» строятся и будут эксплуатироваться ОАО «Газпром».

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 млрд. куб. метров в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.

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Межведомственная комиссии по выбору технологии и партнера строительства завода по фабрикации ядерного топлива планирует в конце августа провести итоговое заседание, на котором будет определен победитель соответствующего конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталия ШУМКОВА.

По ее словам, конкурсанты ОАО "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric уже подали на рассмотрение комиссии свои предложения.

«Обе компании подали документы. Ни одна из компаний не сняла свою кандидатуру», - сказала замминистра.

По ее словам, до конца следующей недели эксперты комиссии и Министерства топлива и энергетики сформулируют свои вопросы к участникам конкурса, после чего конкурсанты в течение двух недель должны будут предоставить ответы на них.

После этого будет проведено итоговое заседание комиссии.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. При этом участники должны были предоставить свои предложения по реализации проекта до 4 августа.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

В соответствии с утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программой «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Украина хочет реализовывать данный проект в формате СП, при этом иметь контрольную долю в предприятии.

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В Макеевке Донецкой области из-за аварии на подстанции 248 горняков угольного предприятия им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») около 5 часов находились под землей в полностью обесточенной шахте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Макеевском теркоме Николая ГРИНЬКО.

По его словам, вчера на шахте им. Бажанова в 14.15 произошло общешахтное отключение электроэнергии - остановились все механизмы: прекратили работу два вентилятора главного проветривания выработок, насосы водоотлива, подъемные механизмы и т.д.

Как сказал Н.ГРИНЬКО, только после переключения подстанции шахты на аварийную линию удалось в 18.20 возобновить работу подъема и в 19.40 все горняки были вывезены на повехность, никто не пострадал.

Он уточнил, что мощности аварийной линии хватило только на работу спуска-подъема, включение вентилятора и насосов.

Добыча угля на предприятии сейчас остановлена, и только после восстановления подачи электроэнергии и полного разгазирования горных выработок шахта им. Бажанова сможет войти в обычный ритм работы, говорится в сообщении.

Строительство

Между украинской и японской сторонами достигнута договоренность о начале реализации масштабного проекта мостового перехода через реку Южный Буг в г. Николаеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, 3 августа в Киеве состоялась встреча, в которой участвовали первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации, представители японской миссии «Джи-Ай-Си-Эй», а также представители «Укравтодора», Министерства иностранных дел Украины, Минприроды, Минфина, Минтранссвязи, предприятий «Київсоюзшляхпроект» и «Укрдніпродор».

Во время встречи был рассмотрен вопрос строительства мостового перехода через Южный Буг, который входит в международную автомобильную трассу М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск, проходящую вдоль побережий Азовского и Черного морей. Эта трасса является также составляющей частью двух транзитных международных коридоров: Евро-Азиатского (Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Мелитополь – Новоазовск до Таганрога) и Черноморской автодороги (Одесса – Николаев – Херсон – Керчь).

Реализовать проект предусматривается за счет программы правительства Японии «Официальная помощь развития» в соответствии с Законом Украины «О комплексной программе утверждения Украины как транзитного государства в 2002-2010 годах», а также соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 540 млн. долларов США. Кредитование осуществляется японской стороной по ставке приблизительно 1,4% и сроком на 25 лет с льготным периодом в 5-7 лет. Заказчиком строительства выступает госпредприятие «Укравтодор».

Как пояснили в пресс-службы Николаевской ОГА, с октября нынешнего года и по июль 2011 года представители миссии «Джи-Ай-Си-Эй» будут проводить исследования и опросы специалистов относительно целесообразности сооружения моста. В случае, если выводы экспертизы будут положительными, строительные работы могут начаться в первом полугодии 2012 года.

Соцполитика

Кабинет министров Украины увеличил государственную адресную помощь к пенсиям инвалидам войны и участникам боевых действий.

Соответствующее постановление Кабмина от 28 июля 2010 г. №656 «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий» размещено на официальном сайте правительства.

Так, с 1 августа инвалидам войны I группы, у которых ежемесячный размер пенсий не достигает 240% прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность (на сегодня – 1701,6 грн.) будет выплачиваться ежемесячная адресная помощь в размере недостающей суммы; также помощь будет выплачиваться инвалидам II группы, размер пенсий которых не достигает 215% (1524,35 грн.) прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, инвалидов III группы, размер пенсий которых не достигает 190% (1347,1 грн.), и участников боевых действий, размер пенсий которых не достигает 165% (1169,85 грн.).

В случае изменения прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, проводится пересчет данной помощи.

Также данным постановлением отменяется действие постановления Кабмина от 2 декабря 2009 г. №1308 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии (дотации) инвалидам войны и участникам боевых действий", которым предусматривалось, что если с 1 ноября 2009 г. размер пенсии не достигает у инвалидов войны I группы 1440 грн., II группы – 1296 грн., III группы – 1152 грн., участников боевых действий – 1008 грн., таким лицам выплачивается ежемесячная адресная помощь в размере разницы между размером пенсии и установленных размеров выплат.

АПК

Правительство Российской Федерации установило запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории Российской Федерации пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной.

Согласно документу, Министерство экономического развития РФ должно проинформировать государства - участники Таможенного союза, а также Комиссию таможенного союза о введении данного запрета.

Кроме этого, Министерство экономического развития РФ внесет на рассмотрение Комиссии таможенного союза предложения о применении указанных запретительных мер другими государствами - участниками Таможенного союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, В.ПУТИН с подобной инициативой выступил на заседании президиума правительства РФ.

«В связи с аномально высокими температурами и засухой считаю целесообразным ввести временный запрет на экспорт с территории Российской Федерации зерновых и других сельхозтоваров, производных от зерна», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что в России достаточно резервов зерна, которые составляют 9,5 млн. тонн.

«Но нам нужно не допустить роста внутренних цен на продовольствие в Российской Федерации, нужно сохранить поголовье скота и нужно формировать резервы будущего года. Как у нас в народе говорят, "запас карман не тянет". Нужно действовать аккуратно. Этот запрет будет носить временный характер. О том, как мы будем вести себя после декабря текущего года, мы поговорим позднее, по результатам уборочной кампании», - сказал В.ПУТИН.

Он также сообщил, что правительство РФ окажет помощь сельхозпроизводителям, которые пострадали от засухи, в размере 35 млрд. руб. (1,2 млрд. долл.)

«Из этих 35 млрд. руб. 10 млрд. руб. - это прямая безвозмездная помощь, дотации сельхозпроизводителям, и 25 млрд. рублей - это трехлетний, льготный бюджетный кредит. На эти средства можно будет закупать семена, решать другие текущие проблемы», - сказал В.ПУТИН.

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Кабинет министров поручил Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме 5 млрд. грн со сроком погашения до 5 лет для кредитования Аграрного фонда.

Соответствующее постановление Кабмина №639 от 9 июня размещено на сайте Верховной Рады.

Привлеченные от продажи ОВГЗ средства будут направлены Министерству аграрной политики как главному распорядителю бюджетных средств для Аграрного фонда на условиях возврата до конца бюджетного периода.

Министерству аграрной политики документом поручено обеспечить заключение с Аграрным фондом по согласованию с Министерством финансов договора

о предоставлении кредита.

Как сообщал УНИАН. В бюджете текущего года предусмотрен выпуск ОВГЗ в объеме 5 млрд. грн. для обеспечения средствами Аграрного фонда и проведения финансовых интервенций на рынке зерна.

Ранее предполагалось, что выпуск ОВГЗ для кредитования Аграрного фонда начнется в первой декаде июля т.г.

ЧП

Первый вице-премьер Украины Андрей Клюев поручил центральным и региональным органам власти усилить противопожарные меры в стране в связи с высокой пожароопасностью, а также распорядился запретить въезд в леса и прекратить на время жары военные учения и утилизацию боеприпасов, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Гидрометцентр Украины предупредил о сильной жаре на территории страны на этой неделе и о чрезвычайно высокой пожарной опасности. В среду в Днепропетровской области горели 300 гектаров леса.

Накануне при правительстве Украины был создан оперативный штаб по координации работы властей для оперативного реагирования.

В правительственной телеграмме руководству МЧС, МВД, Минобороны, Минприроды, Минагрополитики, Минздрава, Минтранссвязи Госкомтелерадио, Госкомлесгосп, Госпогранслужбы, Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, генеральной прокуратуры, Совета министров Крыма, областных администраций, Киевской и Севастопольской городской администраций говорится о необходимости ввести круглосуточный контроль властей за охраной и защитой лесов, активизировать работу по предупреждению и немедленной ликвидации лесных и торфяных пожаров.

Власти должны усилить контроль за состоянием пожарной безопасности, медицинские заведения должны быть готовы к предоставлению соответствующей помощи пострадавшим от последствий пожаров, говорится в телеграмме.

Праительство распорядилось прекратить "до отдельного решения военных учений, стрельб, утилизации боеприпасов и взрывоопасных веществ". Вводится временный запрет на въезд транспортных средств в лесные массивы, не допускается стоянка машин вдоль лесонасаждений. Ограничивается и посещение лесов людьми.

Местные власти должны проверить состояние готовности пунктов эвакуации населения на случай возможного отселения людей.

Сотрудники ГАИ усилят контроль за участниками дорожного движения для безусловного соблюдения правил пожарной безопасности. На время жары запрещено выжигание стерни и сорняков.

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Из-за глобального потепления Украину ждут повышение интенсивности и частоты климатических аномалий. В связи с этим Национальное агентство экологических инвестиций работает над разработкой государственной программы по климату, которая будет оценивать уязвимость экосистемы и экономических секторов в связи с изменением климата, а также разрабатывать адаптационные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время он-лайн-конференции сообщила советник председателя Нацагентства Ирина ТРОФИМОВА.

По ее словам, именно сейчас оценивается потенциал научных учреждений разного подчинения, в том числе Национальной академии наук и Министерства образования и науки Украины. “После этого будет формироваться план научных исследований, - сообщила И.ТРОФИМОВА. – Уже подан запрос на деньги из будущего бюджета на проведение этих исследований, поскольку именно государство должно финансировать такие программы”.

Эксперт проинформировала о существующих рисках для Украины, связанных с глобальным потеплением. По ее словам, в будущем засухи будут охватывать всю территорию Украины, и даже те районы, например, Полесье, которым не присущи засухи. «Вследствие смягчения зим, будут нарастать явления, связанные с ледовой коркой. Из-за чего в 2002-2003 году произошла полная гибель урожая озимых культур», - рассказала И.ТРОФИМОВА. Также, по ее словам, экологи предвидят «распространение новых болезней сельскохозяйственных растений и вредителей, нашествия саранчи и гусениц, и других насекомых, не типичных для умеренных широт, например, богомолов». Кроме этого, следует ожидать падения плодородия почв, обострения проблемы водообеспечения южных и юго-восточных регионов Украины.

Среди негативных последствий изменения климата, по словам И.ТРОФИМОВОЙ, прогнозируют повышение уровня заболеваемости и смертности населения. «Люди будут получать тепловые стрессы, а насекомые будут способствовать распространению малярии и других тропических болезней», - говорит эксперт.

По ее словам, следует также ожидать повышения уровня воды Черного и Азовского морей. Повысятся процессы эрозии, абразии берегов, исчезнут лиманы, из-за чего большой вред будет нанесен украинским биосистемам. По словам И.ТРОФИМОВОЙ, также возможно уменьшение продуктивности лесов и изменение их сортового и видового состава.

Среди косвенных рисков эксперт назвала появление климатических беженцев. «Если жизнь во многих странах, например, в Индии или Пакистане, станет абсолютно невыносимой, вполне вероятно, что у нас появятся климатические беженцы. Кроме того, беженцы могут быть также и с Европы, где климат тоже становится не очень пригодным к жизни».

(УНИАН)