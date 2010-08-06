Самарская область первой в России справилась с пожарами

Пожары в Тольятти, Жигулевске, Борском, Красноярском, Сызранском, Ставропольском и других районах Самарской области удалось потушить, сообщает облправительство, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В то же время, по оценке департамента информационной политики облправительства, задымление Самары и прилегающих районов, о котором накануне сообщалось в СМИ, вызвано эффективностью проведенных противопожарных мероприятий. Пожары потушены, но поваленные деревья, пни, трава продолжают дымиться, создавая пыльную пелену, которая не представляет опасности для здоровья жителей региона.

Кроме того, в Самарскую область на борьбу с оставшимися очагами пожаров в лесных массивах прибыл специализированный самолет - амфибия БЕ-200. С просьбой направить в регион пожарную авиацию в МЧС накануне обратился лично губернатор Владимир Артяков.

Губернатор также заявил на совещании с главами муниципальных образований, посвященном итогам противопожарных мероприятий на территории региона, если стихия вновь заявит о себе, необходимо предпринять все меры для предупреждения новых пожаров.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Эверстов /фракция "Единая Россия"/ назвал самарского губернатора Артякова "по-настоящему эффективным менеджером, который умеет грамотно и оперативно выстроить работу всех служб губернии. В том, что регион одним из первых в России справился с нашествием огня, безусловно, важно участие губернатора".

Ранее сообщалось, что В.Артяков прервал свой отпуск в Италии и вернулся в регион, чтобы возглавить борьбу со стихийным бедствием.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в период с 25 июля по 1 августа в регионе произошло 297 лесных пожаров, нанесен ущерб насаждениям на общей территории свыше 500 га. Человеческих жертв на пожарах в Самарской области удалось избежать.