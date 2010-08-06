ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В Украине идет атака на одно из крупнейших горнорудных предприятий», в котором пишет - неизвестные пытаются саботировать работу Полтавского ГОКа, основным собственником которого является Константин Жеваго…

http://delo.ua/biznes/kompanii/v-ukraine-ataka-na-odno-krupnejshih-gornorudnyh-predprijatij-143667/

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Также «Дело» в материале «Стоит ли сейчас брать ипотечный кредит» пишет - ко второй половине 2010 года украинский рынок ипотеки вышел из состояния анабиоза - в начале июля кредит на покупку жилья предлагали уже 18 банков. Издание выяснило, стоит ли сейчас ввязываться в игру под названием ипотека…

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/stoit-li-sejchas-ipotechnyj-kredit-143015/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ГНАУ выразила возмещение», в котором пишет – Государственная налоговая администрация (ГНАУ) просит правительство вдвое увеличить ежемесячные объемы возмещения НДС живыми деньгами – до 2,7 млрд грн. Для этого даже не придется корректировать годовой план – из-за низких объемов возмещения налога в начале года налогоплательщикам сейчас можно возвращать даже по 3 млрд грн. ежемесячно. Эксперты считают, что этих сумм недостаточно, и бюджетное расписание необходимо увеличить хотя бы до уровня прошлого года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1482808

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «МинЖКХ мутит питьевую воду», в котором пишет – Министерство по вопросам ЖКХ предложило увеличить финансирование госпрограммы "Питьевая вода" более чем вдвое – до 12,1 млрд грн. Это обусловлено тем, что за последние четыре года на ее реализацию было выделено всего 200 млн. грн. Эксперты уверены, что требования МВФ по сокращению госрасходов не позволят профинансировать программу в полном объеме, а для инвесторов ЖКХ все еще остается рискованной отраслью…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1482835

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Издание «Экономические известия» в публикации «Призрачный рост» пишет – несмотря на сдержанно-оптимистические показатели, обнародованные Госкомстатом по итогам июня 2010 г., розничные торговцы пока отрицают позитивные изменения в потребительском спросе…

http://markets.eizvestia.com/full/prizrachnyj-rost

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Россия остановила экспорт зерна» пишет – в связи с решением северной соседки остановить поставки зерна за рубеж - так российские власти спасаются от назревающего дефицита продовольствия - усиливается интерес трейдеров к украинскому продукту. Котировки пшеницы в мире молниеносно растут, чему несказанно рады наши аграрии…

http://markets.eizvestia.com/full/rossiya-ostanovila-eksport-zerna

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«Газета по-киевски» в публикации «Поезда отбились от графика» пишет - скорые, пассажирские, «экспрессы» – на каком бы поезде вы ни ехали, рискуете прибыть с опозданием от 25 минут до нескольких часов. Издание выяснило, почему поезда перестали «быть пунктуальными»…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/06/061533.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Конституция, ты чьих будешь?» пишет - если удастся вернуть президенту полномочия, которыми обладал Кучма, он получит куда больше, чем мог мечтать Леонид Данилович…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/05/172154.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сбор с авто привяжут к инфляции» пишет - в Налоговом кодексе заложен новый взнос с машин. Существенное изменение — каждый год базовая ставка налога должна умножаться на индекс инфляции…

http://www.segodnya.ua/news/14160730.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кулинарные предпочтения украинцев: идем в Европу вперевалочку...» пишет - ежедневный рацион украинца свидетельствует: мы едим лучше, чем 10 лет назад, но хуже, чем перед кризисом. А до показателей развитых стран нам еще очень далеко...

http://economics.unian.net/rus/detail/55323

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Зачем россияне раскалывают украинский авиапром…» пишет - конфликт между ОАО «Мотор Сич» и ГП «Антонов» может иметь далеко идущие последствия. Не исключено, что последнее слово в споре останется за российской ОАК, которая спит и видит, как берет под контроль украинский авиапром...

http://economics.unian.net/rus/detail/55357

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Рисковый бюджет» пишет – конструкция бюджета России стабильна и хрупка одновременно, указывает Минфин. Традиционные риски российской экономики никуда не делись…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/06/242843

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Издание «Известия» в публикации «Продукты горения» пишет – страшная жара уничтожает посевы. Гибнут краснодарская пшеница, бельгийская картошка, итальянские помидоры и польские яблони. Даже немецкие пивовары беспокоятся, что ячменя не хватит. Все это может аукнуться новым витком глобальной "продовольственной" инфляции…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144660/

(УНИАН)