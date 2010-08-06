Ликвидирован пожар в хвойном лесу вблизи Павлограда

Ликвидирован пожар в хвойном лесу вблизи города Павлоград Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера днем возле Павлограда в урочище „Пески” в хвойном лесу ГП „Павлоградское лесное хозяйство” возник пожар.

В 22.30 подразделениями Государственной пожарной охраны, МВД, работниками и техникой лесничества пожар ликвидирован на площади около 60 га, в том числе 10 га – верхового пожара.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, вчера городской председатель Павлограда Владимир КУКЛИН сообщил, что площадь лесного массива, в котором произошло возгорание, составляет 1,2 тыс. га. Верховым пожаром повреждено около 60 га.