Украинские спасатели продолжают оказывать помощь России в гашении лесных пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решением Президента Украины и Соглашением между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предотвращения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, для предоставления помощи в гашении лесных пожаров на территории Воронежской области с 3 августа привлечены два пожарных самолета АН-32П МЧС Украины.

На сегодняшний день пожарными самолетами МЧС Украины осуществлено 42 вылета, на очаги пожаров сброшено 288 т воды (за сутки осуществлено 19 вылетов, сброшено 152 т воды).

Днем 5 августа в с. Пухово Лискинского района Воронежской области прибыл сводный отряд Главного управления МЧС в Луганской области и приступил к гашению лесного пожара общей площадью около 700 га. Силами отряда локализован лесной пожар площадью около 50 га.

Вечером 5 августа в г. Нововоронеж Воронежской области прибыл сводный отряд Главного управления МЧС в Харьковской области для патрулирования и гашения отдельных очагов лесных пожаров в районе Нововоронежской АЭС.

Как сообщал УНИАН, МЧС Украины направило в Россию 52 спасателей и 12 единиц техники для предоставления помощи в гашении лесных пожаров.

По последним данным МЧС РФ, на территории России продолжают гасить почти 600 лесных и торфяных пожаров.