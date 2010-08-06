Сегодня состоится инаугурация нового президента Польши

Сегодня в Варшаве состоится инаугурация новоизбранного президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО, передает корреспондент УНИАН.

Согласно плану торжеств, утром новоизбранный Президент Польши принесет присягу перед депутатами Сейма и Сената страны на совместном заседании обеих палат парламента.

В этот же день состоится литургия в Варшавской архикатедре и вручение Б.КОМОРОВСКОМУ орденов Возрождения Польши и Белого орла в Королевском замке.

Вместе с тем, командование Вооруженными силами Польши новоизбранный президент примет 15 августа - во время торжеств по случаю Дня польского войска.

Справка УНИАН. В июле кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года „Гражданской платформы” Б.КОМОРОВСКИЙ победил во втором туре внеочередных президентских выборов.

Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, в то время как лидера самой популярной в Польше оппозиционной партии „Право и справедливость” Ярослава КАЧИНСКОГО - 47%.

Напомним, что 10 апреля 2010 года самолет Президента Польши Леха Качиньского, на борту которого находились 96 человек, разбился при заходе на посадку на военный аэродром под Смоленском. Все погибли.



Л.Качиньский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.