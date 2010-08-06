ГЛАВНОЕ на 6 августа (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Актуально

Пожароопасная ситуация в Чернобыльской зоне стабильна

Пожароопасная ситуация в Чернобыльской зоне стабильная. Об этом заявил начальник государственного Департамента-Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения Сергей ВУС сегодня на совещании в Киевской областной государственной администрации относительно пожарной ситуации в связи с жаркой погодой.

«Не знаю, кто себе позволил делать такие заявления и шутить такими вещами, но в зоне отчуждения на сегодняшний день нормальное и стабильное состояние», - сказал С.ВУС.

Он отметил, что в период с 2 по 5 августа на территории зоны отчуждения произошло два пожара. Один из них возник на площади 40 кв. м и был ликвидирован за полчаса.

«То есть, на сегодняшний день никаких причин для беспокойства у нас нет», - отметил С.ВУС.

Также он сообщил, что во вторник состоялось совещание относительно предотвращения пожаров в зоне отчуждения, по результатам которого был создан соответствующий оперативный штаб.

«Круглосуточно ведутся дежурства, два-три раза в день, в зависимости от степени опасности, вылетает вертолет», - отметил чиновник.

В Киевской области выявлено 6 очагов тления торфа

На сегодняшний день на территории Киевской области выявлено 6 очагов тления торфа в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня на заседании Комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«На сегодняшний день есть 6 очагов тления. Слава Богу, что нет открытого огня», - сказал губернатор.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что эти очаги тления зарегистрированы на территории Иванковского, Бородянского, Васильковского и Киево-Святошинского районов.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил необходимость не допускать отдыхающих в леса в выходные дни, а также приложить все усилия для контроля над пожарной ситуацией в лесах.

Ликвидирован пожар в хвойном лесу вблизи Павлограда

Ликвидирован пожар в хвойном лесу вблизи города Павлоград Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Вчера днем возле Павлограда в урочище „Пески” в хвойном лесу ГП „Павлоградское лесное хозяйство” возник пожар.

В 22.30 подразделениями Государственной пожарной охраны, МВД, работниками и техникой лесничества пожар ликвидирован на площади около 60 га, в том числе 10 га – верхового пожара.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера городской председатель Павлограда Владимир КУКЛИН сообщил, что площадь лесного массива, в котором произошло возгорание, составляет 1,2 тыс. га. Верховым пожаром повреждено около 60 га.

Кремль намерен переоснастить пожарных

Российские власти намерены в оперативном порядке переоснастить подразделения пожарной охраны. В четверг вечером президент России Медведев поручил министерству по чрезвычайным ситуациям разработать соответствующую программу. Премьер-министр Путин определил срок выполнения данной программы - конкретные меры должны быть выработаны уже к понедельнику, 9 августа. Об этом со ссылкой на "Российскую газету" сообщает 6 августа информационное агентство dpa.

В России продолжают тушить почти 600 пожаров На территории России продолжают тушить почти 600 лесных и торфяных пожаров. Об этом УНИАН сообщили в МЧС РФ.

Сообщается, что в течение суток возникло 248 очагов лесных пожаров, потушено 273 очага, продолжают действовать 558 очагов на общей площади 179 595,5 га. Также действует 80 крупных очага пожаров на площади 150 851,7 га.

Кроме этого, в течение суток возникло 42 очага торфяных пожаров, потушено 10 очагов, продолжает действовать 39 очагов.

Для тушения лесных пожаров привлекалось 161 тис. 876 человек и 26 тис. 384 единицы техники, из них 25 воздушных судов.

В Москве концентрация угарного газа превысила норму в 4 раза

Концентрация угарного газа в московском воздухе превысила допустимую норму почти в четыре раза, содержание взвешенных частиц - в три.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".

"В настоящий момент максимальные концентрации загрязняющих веществ - индикаторов горения составляют: угарный газ - в 3,6 раза больше предельно допустимых концентраций, взвешенные вещества - в 2,8 раза выше предельно допустимых концентраций, специфические углеводороды - в 1,5 раза выше обычного уровня", - сообщил представитель "Мосэкомониторинга".

Как сообщает Лента.ру, сильное задымление воздуха препятствует столичным аэропортам "Домодедово" и "Внуково" принять более 40 рейсов и отправить около двух десятков самолетов. Работа аэропортов осуществляется "по фактической погоде", то есть решение о взлете и посадке самостоятельно принимают командиры экипажей.

По состоянию на 10 часов утра, видимость в "Домодедово" составляла 350 метров, во Внуково - 300 метров. Часть прилетающих самолетов была отправлена на запасной аэродром в "Шереметьево", еще несколько рейсов перенаправлены в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань и Харьков. Аэропорты "Шереметьево", согласно сообщению Росавиации, работают в обычном режиме, видимость там составляет 800 метров.

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь России

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь России в гашении лесных пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, для предоставления помощи в гашении лесных пожаров на территории Воронежской области с 3 августа привлечены два пожарных самолета АН-32П МЧС Украины.

На сегодняшний день пожарными самолетами МЧС Украины осуществлено 42 вылета, на очаги пожаров сброшено 288 т воды (за сутки осуществлено 19 вылетов, сброшено 152 т воды).

Днем 5 августа в с. Пухово Лискинского района Воронежской области прибыл сводный отряд Главного управления МЧС в Луганской области и приступил к гашению лесного пожара общей площадью около 700 га. Силами отряда локализован лесной пожар площадью около 50 га.

Вечером 5 августа в г. Нововоронеж Воронежской области прибыл сводный отряд Главного управления МЧС в Харьковской области для патрулирования и гашения отдельных очагов лесных пожаров в районе Нововоронежской АЭС.

Напомним, МЧС Украины направило в Россию 52 спасателей и 12 единиц техники для предоставления помощи в гашении лесных пожаров.

По последним данным МЧС РФ, на территории России продолжают гасить почти 600 лесных и торфяных пожаров.

Экономика

МВФ предложил определить дефицит госфинансов в 2010 г. не выше 5,5% ВВП Согласно заключенному Меморандуму с Международным валютным фондом, дефицит госфинансов в 2010 году не должен превышать 5,5% ВВП.

«Согласно достигнутым договоренностям между правительством Украины и Международным валютным фондом, что подтверждено Меморандумом об экономической и финансовой политике, было принято решение о сокращении показателей дефицита сектора общегосударственного управления в 2010 году до 5,5% ВВП”, - сообщили УНИАН в Министерстве финансов Украины.

Одним из мероприятий в поддержку выполнения Меморандума является сбалансированность местных бюджетов в 2010 году. «В связи с этим местные бюджеты на соответствующий бюджетный период должны быть выполнены без дефицита, и любые изменения к решению о местном бюджете в части осуществления заимствований в бюджет развития приведут к нарушениям требований Меморандума со стороны Украины», - сообщили в Минфине.

Учитывая вышеуказанное, в финансовом ведомстве подчеркнули, что местный долг городов на протяжении 2010 года не должен увеличиваться, а поступления и расходы местных бюджетов должны составлять единый баланс.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 29 июля т.г. заявил, что дал поручение Киевской горгосадминистрации приостановить работу во исполнение постановления правительства №371 от 31 мая т.г., которым разрешалось киевским властям привлечь кредит на 2 млрд. грн. Премьер отметил, что такой шаг был необходим для того, чтобы уложиться в установленный программой сотрудничества Украины и МВФ дефицит бюджета в размере 60 млрд. грн.

4 августа председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявил, что центральные власти отказали правительству Крыма в выпуске облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. в 2010 году из-за требования МВФ не наращивать государственный долг страны.

В июле был проведен секвестр бюджета-2010, в результате которого его дефицит был сокращен с 5,33% до 4,99% ВВП. В том числе были сокращены расходы Госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины на 3 млрд. грн. – до 26,596 млрд. грн.

Правительство также намерено довести дефицит НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2010 года до суммы не более 10 млрд. грн., что составит 1% ВВП.

Финансы

Золотовалютные резервы НБУ выросли более чем на 4%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в июле 2010 года выросли более чем на 4% – до 30,876 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 14,626 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 816,8 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3,650 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,750 млрд. долл., проданной населению – 1,899 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 510,9 млн. долл. США и на 30 июля т.г. составили 15,239 млрд. долл.

В июне 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 10,3%, что было предопределено как превышением инфляции в Украине над ее взвешенным показателем по странам – основным торговым партнерам (на 0,6 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (НЭОК) на 9,7%. Это объясняется преимущественно укреплением доллара США на международных рынках.

Агро

ГлавКРУ выявило на предприятиях «Хлеба Украины» нарушений на 419,5 млн. грн. Главное контрольно-ревизионное управление Украины за 2009 год и первый квартал текущего года выявило на предприятиях ОАО «ГАК «Хлеб Украины» и 64 его дочерних предприятиях финансовых нарушений на 419,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, из этой суммы потери финансовых и материальных ресурсов из-за нарушения законодательства составляют 18,5 млн. грн., из-за неэффективных управленческих действий – 141,1 млн. грн., а нарушения, которые не привели к потерям, – 259,8 млн. грн.

В сообщении отмечается, что компания, созданная государством в лице Кабинета Министров как ведущий оператор на украинском рынке зерна, в настоящее время вообще не выполняет своих функций.

«Деятельность компании сведена к предоставлению маркетинговых, информационно-консультационных и юридических услуг ее дочерним предприятиям на условиях абонентского обслуживания, заключения договоров аренды, а средства, которые поступают от таких услуг (в 2009 году в сумме свыше 10,9 млн. грн.), компания использует на собственные потребности (оплата услуг связи, покупка топлива, выплата заработной платы и тому подобное), – сказано в сообщении.

Энергетика

"Дочка" ДТЭК запараллелила энергосистемы Украины и Молдовы

Дочерняя компания крупнейшего в Украине частного энергетического холдинга ДТЭК - ООО «Пауэр Трейд» с июля т.г. выступает в роли оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

По словам собеседника агентства, речь идет об администрировании взаиморасчетов по сальдированным перетокам электроэнергии между энергосистемами двух стран.

«Пауэр Трейд» администрирует расчеты по сальдо-перетокам, взяв на себя функцию «Укринтерэнерго», которое ранее проводило эту работу в рамках утратившего силу контракта с молдавским оператором Energocom», - пояснил источник.

Он подчеркнул, что речь не идет о коммерческом экспорте, для осуществления которого необходимо на проводимых "Укрэнерго" аукционах приобрести доступ к межгосударственным линиям электропередачи, соединяющим энергосистемы Украины и Молдовы.

Согласно данным, обнародованным оператором энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго», в период с июня по август величина свободной пропускной способности межгосударственного сечения Украина-Молдова для организации коммерческих поставок уменьшилась с 185 до 85 МВт

В пресс-службе ДТЭК УНИАН подтвердили, что ООО «Пауэр Трейд» с июля осуществляет оформление итоговых месячных сальдо-перетоков между Украиной и Молдовой. Указанная работа осуществляется в рамках контракта между компанией и молдавским оператором Energocom, который был заключен 17 февраля 2010 года.

По данным Минтопэнерго, итоговый сальдо-переток между энергосистемами Украины и Молдовы в январе-июне 2010 года составил 3,5 млн. кВт/ч электроэнергии в направлении Молдовы.

Нефть. Газ

В Украине розничные цены на нефтепродукты за неделю не изменились Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 30 июля по 6 августа 2010 года практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 30 июля по 6 августа 2010 года средние по Украине розничные цены на бензин А-80 сохранились на уровне 6,93 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,29 грн./л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 7,62 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 0,1%, с 6,86 до 6,87 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Транспорт

Минтранс ввел дифференцированные сборы в "Жулянах"

Министерство транспорта и связи Украины ввело дифференцированные размеры сборов за обслуживание пассажиров и воздушных судов (ВС) в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Об этом идет речь в приказе министерства «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 14 апреля 2008 г. №433», размещенном на сайте Верховной Рады. Приказ зарегистрирован в Минюсте 30 июля т.г.

Приказ предусматривает сохранение тарифов на прежнем уровне, однако изменение размеров сбора за взлет-посадку в зависимости от общего количества рейсов авиаперевозчика и за обслуживание пассажиров в аэровокзале в зависимости от общего количества пассажиров, отправленных из аэропорта за месяц. При этом документом предлагается ввести дифференциацию сборов только на международном сообщении.

В частности, сбор за обслуживание международных пассажиров в аэровокзале снизится с 15 долл. за пассажира до 13,50 долл., если общее количество пассажиров, отправленных из аэропорта на рейсах авиаперевозчика, составит в месяц от 10 тыс. до 29,999 тыс. человек; до 12 долл. - при количестве пассажиров от 20 тыс. до 29,999 тыс.; до 10,5 долл. – от 30 тыс. до 39,999 тыс.; до 9 долл. – от 40 тыс. до 49,999 тыс.; до 8,5 долл. – от 50 тыс. до 59,999 тыс., до 8 долл. – от 60 тыс. до 69,999 тыс. до 7,6 долл. – от 70 тыс. до 79,999 тыс. и 7 долл. - при количестве пассажиров от 80 тыс. и больше.

При этом сбор за взлет-посадку воздушного судна (ВС) снизится с 14 до 12,6 долл. (за 1 тонну ВС), если общее количество рейсов авиаперевозчика, отправленных из аэропорта за месяц, составит от 64 до 127 рейсов; до 11,2 долл. - при количестве рейсов от 128 до 192, до 9,8 долл. – от 192 до 255; до 8,4 долл. – от 256 до 319; до 8 долл. – от 320 до 383; до 7,6 долл. – от 383 до 447; до 7,3 долл. – от 448 до 511; и до 7 долл. - при количестве рейсов в месяц свыше 512.

Минтранс отказался от скидок на пассажирский сбор в «Борисполе»

Министерство транспорта и связи Украины отказалось от внедрения дифференцированных сборов с авиаперевозчиков в аэропорту «Борисполь» за обслуживание пассажиров в аэровокзале.

Соответствующий приказ Минтранса №504 от 21 июля 2010 года о внесении изменений в приказ №337 от 26 марта 2008 года размещен на сайте Верховной Рады. Приказ зарегистрирован в Минюсте 30 июля т.г.

Согласно приказу, уровень сборов за обслуживание пассажиров в аэровокзале для опубликования в системах бронирования остался прежним: 17 долл. – сбор за каждого отправленного пассажира на международных рейсах, 2,5 долл. – на рейсах внутреннего сообщения и 8,50 долл. – за каждого отправленного трансферного пассажира, который отправляется и прибывает на международных рейсах.

Однако министерство отказалось от принципа, когда сбор за каждого отправленного пассажира снижался для авиакомпаний, которые за предыдущий отчетный год отправили в/из аэропорта от 1 млн. человек, от 2 млн. человек и от 3 млн. человек.

Минтранс отказался от скидок на пассажирский сбор в «Борисполе»

Министерство транспорта и связи Украины отказалось от внедрения дифференцированных сборов с авиаперевозчиков в аэропорту «Борисполь» за обслуживание пассажиров в аэровокзале.

Соответствующий приказ Минтранса №504 от 21 июля 2010 года о внесении изменений в приказ №337 от 26 марта 2008 года размещен на сайте Верховной Рады. Приказ зарегистрирован в Минюсте 30 июля т.г.

Согласно приказу, уровень сборов за обслуживание пассажиров в аэровокзале для опубликования в системах бронирования остался прежним: 17 долл. – сбор за каждого отправленного пассажира на международных рейсах, 2,5 долл. – на рейсах внутреннего сообщения и 8,50 долл. – за каждого отправленного трансферного пассажира, который отправляется и прибывает на международных рейсах.

Однако министерство отказалось от принципа, когда сбор за каждого отправленного пассажира снижался для авиакомпаний, которые за предыдущий отчетный год отправили в/из аэропорта от 1 млн. человек, от 2 млн. человек и от 3 млн. человек.