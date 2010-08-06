В Донецкой обл. объявлен 5-й уровень пожарной опасности

В Донецкой области объявлен 5-й уровень чрезвычайной пожарной опасности и запрещен въезд на лесную территорию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня губернатор Анатолий БЛИЗНЮК в связи со сложившейся ситуацией чрезвычайной пожарной опасности в регионе обратился ко всем жителям области с предостережением об опасности возгораний и предупреждением о личной ответственности каждого нарушителя противопожарной безопасности.

Он напомнил, что в связи с устойчивой жаркой погодой и 5-м уровнем чрезвычайной пожарной опасности в регионе сильно увеличилось количество возгораний - только за прошедшие сутки на территории Донецкой области возник 131 случай с пожарами разного характера.

В связи с этим в Донецкой области запрещено: посещение хвойных насаждений и заезд на территорию лесного фонда транспорта (кроме транзитных путей), за исключением того, что используется с сельскохозяйственной целью; установление палаток и разведение костров в лесных и сельскохозяйственных массивах даже поблизости; поджигание стерни после уборки зерновых; курение в указанных зонах.

«В случае невыполнения вышеперечисленного сотрудники лесных хозяйств вместе с работниками милиции и ГАИ составят акт взыскания за нарушение вышепричисленного, руководствуясь законодательством Украины. Каждый нарушитель будет нести ответственность за свои действия», - предупредил губернатор.