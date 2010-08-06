В Пакистане 12 млн. человек пострадали от наводнения

От сильнейшего в истории Пакистана наводнения пострадали около 12 миллионов человек.

Об этом сообщил сегодня председатель национального ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, передает Радио «Свобода».

Он сообщил, что эти данные отражают ситуацию на северо-западе и в центре страны. Точных сведений о положении в южной провинции Синдх пока нет. Там из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Инд.

Власти Пакистана предупреждают жителей южных провинций, откуда были эвакуированы около полмиллиона человек, о возможности сильных наводнений.

США обязались оказать Пакистану чрезвычайную помощь в размере 35 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате наводнения в Пакистане достигло 1600 человек.

Наводнение в Пакистане началось в конце июля из-за продолжительных дождей, приведших к выходу из берегов нескольких крупных рек на северо-западе страны.