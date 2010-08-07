В Москве концентрация угарного газа превышает предельные нормы в 6,6 раза

В результате лесных пожаров концентрация угарного газа в Москве уже превысила предельно допустимый уровень в 6,6 раза.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалиста государственного природоохранного учреждения «Мосэкомониторинг».

«Ситуация не улучшилась. В настоящий момент максимальные концентрации загрязняющих веществ – «индикаторов горения» – составляют: угарный газ – в 6,6 раза больше предельно допустимых концентраций, взвешенные вещества – в 2,2 раза выше предельно допустимых концентраций, концентрация углеводородов составляет 6,2 миллиграмм на кубический метр», – сказали в «Мосэкомониторинге».

Как сообщал УНИАН, по данным «Мосэкомониторинга», вчера в Москве концентрация угарного газа в воздухе превысила допустимую норму почти в четыре раза, содержание взвешенных частиц - в три.