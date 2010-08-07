Завтра в Украине сухо и жарко

Завтра в Украине сохранится сухая и жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 8 августа на большей части территории страны сохранится сухая погода, температура ночью 19-24°, на побережье морей до 27°, днем сильная жара 35-39°, в восточных, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях местами 40-42°.

Лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатском регионе и в Ривненской области местами сильные дожди; температура ночью 15-20°, днем 25-30°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

В Киевской области завтра сохоанится сухая погода, температура ночью 19-24°, днем сильная жара 35-39°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице завтра также будет сухая погода, температура ночью 21-23°, днем сильная жара 36-38°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

7 августа температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева 26°.