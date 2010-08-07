Тверской блоггер остался недоволен ответами Путина

Блогер top_lap из Тверской области, который получил ответ от премьер-министра Владимира Путина на свой пост по поводу бездействия властей во время пожаров, хотел понять, «почему наша система, когда что-то случается, рассыпается в труху». Об этом он сам заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы.

«Владимир Путин ответил на письмо в ироничной манере, но на основные вопросы я не получил ответа. Я хотел получить ответы, почему у нас так все происходит, почему у нас вся эта система, вся вертикаль, как только что-то случается – морозы, пожары, все рассыпается в труху. Мы не можем ничему противостоять. Мы вообще не защищены. Но нас постоянно призывают платить налоги, ходить на выборы», – сказал он, сообщает Эхо Москвы.

Блогер добавил, что использовал в своем посте ненормативную лексику, так как «если бы не было мата, может, меня бы никто и не услышал». «Просто накипело. Иногда с властью нужно уметь разговаривать на их языке», – добавил он.