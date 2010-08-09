Обаме подадут морепродукты из Мексиканского залива

На праздничном ужине в Вашингтоне в честь дня рождения президента США подадут морепродукты из Мексиканского залива, пострадавшего в результате утечки нефти, сообщает Эхо Москвы.

Таким образом Барак Обама решил поддержать местных производителей продуктов питания. Компании, поставляющие крабов, креветок, устриц и рыбу, понесли серьезные убытки из-за экологической катастрофы в Мексиканском заливе, - сообщает Lenta.ru.

Напомню, 4 августа Бараку Обаме исполнилось 49 лет. Он отпраздновал день рождения с друзьями в Чикаго. На ужине присутствовала популярная телеведущая Опра Уинфри. Затем президент вернулся в Вашингтон.