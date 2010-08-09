На западе Украины грозы

9 августа на большей части территории Украины сохранится сухая погода.

Как сообщили УИНАН в Укргидрометцентре, температура ночью 19-24°, на побережье морей до 28°, днем сильная жара 35-39°. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях 40-42°.

В Житомирской области и Винницкой пройдут кратковременные дожди, гроза; температура ночью 17-22°, днем 27-32°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода, температура ночью 19-24°, днем сильная жара 35-39°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В г. Киеве температура ночью 21-23° тепла, днем сильная жара 36-38°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

8 августа температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева 26°.