В Украине обесточены 90 населенных пунктов

В ночь на 8 августа в результате неблагоприятных погодных условий (дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в четырех областях произошло обесточивание 90 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ривненской области обесточен 41 населенный пункт, в Тернопольской - 26 н.п., в Волынской - 13 н.п. и в Ивано-Франковской - 10 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерг