Расширяется зона деятельности Восточной таможни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В частности, с 15 сентября во исполнение приказа Гостаможслужбы от 28 мая «Об оптимизации структуры таможенных органов» в Восточную таможню дополнительно включаются: Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский, Шахтерский районы Донецкой области и город Харцызьк.

Также к зоне деятельности таможни будут отнсены территории зон таможенного контроля, таможенных лицензионных складов и складов временного хранения (в том числе территории, которые будут использоваться по такому назначению), расположенные в других районах Донецкой области, владельцами которых являются субъекты внешнеэкономической деятельности, находящиеся на учете в Восточной таможне, и таможенное оформление транспортных средств, принадлежащих гражданам, которые постоянно или временно проживают на территории Донецкой области.

Кроме того, в структуре Восточной таможни создается новое подразделение - таможенный пост «Амвросиевка», в составе которого будет 5 отделов таможенного оформления.

После объединения штатная численность Восточной таможни составит около 800 человек.