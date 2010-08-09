ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Гостаможня задержала контрабандный груз зерна», в котором пишет - в субботу, 7 августа, поздно вечером сотрудники Государственной таможенной службы задержали 5,5 тыс. тонн контрабандного зерна. Операция проходила в рамках борьбы таможенной службы с незаконным экспортом сельхозпродукции…

http://delo.ua/biznes/rynki/gostamozhnja-zaderzhala-kontrabandnyj-gruz-zerna-143766/

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Также «Дело» в материале «До Нового года доллар доллар подешевеет до 7,7 гривен» пишет - текущее состояние экономики и ожидаемое ее развитие в течение III квартала обуславливает дальнейшее укрепление гривни против доллара. Согласно прогнозу издания, обменный курс гривни будет 7,7 грн./$

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/do-novogo-dollar-dollar-podesheveet-do-7-griven-143714/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Договор внутреннего сгорания», в котором пишет – Минтопэнерго предложило RosUkrEnergo (RUE) продать на внутреннем рынке 12,1 млрд кубометров газа, которые компания должна получить по решению стокгольмского арбитража. В министерстве рассчитывают, что RUE согласится на предложение, поскольку не имеет возможности экспортировать газ в Польшу и Венгрию. Если это произойдет, RUE получит от операции лишь $830 млн, тогда как прибыль от экспорта могла быть почти в три раза большей. Поэтому, по мнению экспертов, соглашение возможно лишь в случае дополнительных уступок акционерам компании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1484804

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены упали перед взлетом», в котором пишет – в июле в Украине продолжили снижаться цены. Месячная дефляция составила 0,2%, а за 12 месяцев цены выросли всего на 6,8%. Таких положительных данных в Украине не фиксировалось с июня 2006 года. Но даже столь рекордные результаты не позволят правительству добиться низкой инфляции по итогам года, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1484793

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Издание «Экономические известия» в публикации «Молдову приватизировали» пишет – структура Рината Ахметова начала выполнять функцию оператора межгосударственных перетоков электроэнергии между Украиной и Молдовой. Ранее этим занималось государственное предприятие «Укринтерэнерго»…

http://markets.eizvestia.com/full/moldovu-privatizirovali

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Откаты пугают инвестиции» пишет – Минтопэнерго продолжает надеяться на поддержку европейскими компаниями и финансовыми институтами проектов по модернизации украинской газотранспортной системы…

http://markets.eizvestia.com/full/otkaty-pugayut-investicii

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«Газета по-киевски» в публикации «Разводом паспорт не испортишь» пишет - согласно новому закону, развести могут без волокиты и даже штампа в паспорте…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/09/050756.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Жарче некуда» пишет - уже несколько недель киевляне, да и вся Украина, изнывают от невыносимого зноя. Терпеть еще минимум до выходных…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/09/045603.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Гаишники не пускают в лес и тушат пожары» пишет - запрет на пикники в лесах недалеко от Киева из-за пожароопасной ситуации оказался не пустым звуком…

http://www.segodnya.ua/news/14161282.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Дымовое закрытие» пишет – пожары в подмосковных лесах внесли сумятицу в работу столичных аэропортов. Пассажиры тратят время и нервы, но авиакомпаниям дым не грозит серьезными убытками…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/09/242968

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Издание «Известия» в публикации «Зерну запретили покидать родину» пишет – правительство РФ ввело временный запрет на экспорт зерна. Это необходимо для того, чтобы снизить цены на пшеницу на внутреннем рынке и предотвратить удорожание самых необходимых продуктов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144702/

(УНИАН)