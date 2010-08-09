Главное на 9 августа (день)

Финансы

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2010 года против июня 2010 года составила 0,2%, за январь-июль т.г. – 3,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июле 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,5%, за январь-июль 2009 года – 10,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

В Украине цены производителей промышленной продукции в июле 2010 года по сравнению с июнем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) снизились на 0,2%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – выросли на 14,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Новости ТЭК

Украина намерена повысить цены на газ для населения еще на 50% с апреля 2011 года. Об этом говорится в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду, размещенном на сайте МВФ.

“Дополнительное повышение цен на 50% для населения запланировано на 1 апреля 2011 года”, - говорится в документе.

При этом указывается, что предусматривается дальнейшее повышение цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго раз в полгода, пока они не достигнут паритета с ценами импорта.

ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) неудовлетворительно погашают накопленную задолженность за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что расчеты большинства предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.2009 г.), остаются неудовлетворительными.

По состоянию на 6 августа 2010 г., предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ на 77%, а их задолженность перед компанией составляет свыше 2,3 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ за период с 1 октября 2009 г. накопили предприятия ТКЭ Донецкой (477 млн. грн.), Днепропетровской (334 млн. грн.), Луганской (275 млн. грн.), Харьковской (238 млн. грн.) и Одесской (137 млн. грн.) областей.

По состоянию на 6 августа 2010 г., столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,98 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 53%).

Стабильно наихудшие расчеты за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ демонстрируют предприятия ТКЭ Луганской (47%), Закарпатской (47%), Житомирской (61%) областей и г. Севастополь(56%).

Вместе с тем, стопроцентную оплату потребленного газа провели предприятия ТКЭ Николаевской области, предприятия Черновицкой области рассчитались на 96%, Полтавской - на 94%.

Также компания напоминает, что при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., ДК «Газ Украины» не будет заключать с ними договоры на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

НАЭК «Энергоатом» намерена в августе привлечь кредит в объеме 350 млн. грн. на финансирование работ, связанных с продлением эксплуатации блоков №1,2 Ривненской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с начала 2009 года наблюдается стойкая тенденция недофинансирования указанных работ. В 2010 году дефицит финансирования по программе продления эксплуатации блока уже составил 302 млн. грн. (с НДС).

«Учитывая, что дефицит финансирования за счет тарифа теперь не устранен, принято решение о привлечении с августа т.г. кредитных средств в размере 350 млн. грн. для выполнения запланированных работ в установленные сроки», - отмечается в сообщении компании.

В настоящее время компания завершила оценку технического состояния и работы по продлению ресурса всех критических элементов энергоблоков. Расчетные документы предоставлены Государственному комитету ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ).

Кроме того, ГКЯРУ предоставлены отчеты по переоценки безопасности (ОППБ) энергоблоков №1 и №2 и заявления о продлении срока эксплуатации. Сегодня проводится устранение замечаний экспертизы по ядерной и радиационной безопасности.

Завершающие разделы ОППБ «Комплексный анализ безопасности» энергоблоков РАЭС, откорректированные по итогам экспертизы, будут направлены в ГКЯРУ до 7 августа и до 21 ноября т.г. соответственно.

Завершение работ по модернизации и замене оборудования, которое отработало свой ресурс, планируется во время планово-предупредительных ремонтов-2010 на блоках. Соответствующие контракты уже заключены.

В соответствии с графиком, Опытное конструкторское бюро «Гидропресс» (Россия) выполняет обновительный отжиг корпуса реактора энергоблока №1 - основное задание на 2010 год.

В настоящее время отсутствуют любые организационные или технические препятствия для выполнения мероприятий по продлению сроков эксплуатации пилотных энергоблоков АЭС. Однако успешное выполнение работ непосредственно зависит и от их стабильного финансирования, отмечают в компании.

Польское правительство на этой неделе может повторно рассмотреть утвержденный в феврале этого года газовый договор с „Газпромом” о поставках газа в страну и об условиях его транзита.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пересмотр документа, который планировалось подписать до апреля, вызван необходимостью учесть замечания Европейской комиссии.

По данным издания Gazeta Wyborcza, газовый договор, который полякам с россиянами удалось согласовать после года переговоров, привел к конфликту между министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ и вице-главой правительства Вальдемаром ПАВЛЯКОМ.

Газета отмечает, что Р.СИКОРСКИЙ выступает за ликвидацию записи в соглашении, которая дает монопольное право „Газпрому” использовать ямальский газопровод, которым ежегодно через польскую территорией поставляется в Германию около 30 млрд. кубометров газа.

Иная позиция у В.ПАВЛЯКА, который возглавляет „Польскую крестьянскую партию”, создавшую с победителем последних парламентских выборов 2007 года - „Гражданской платформой” - правительственную коалицию.

По данным газеты, исполнительный орган Евросоюза, в который Польша вступила в 2004 году, хочет, чтобы подписанный между поляками и россиянами документ давал возможность "виртуального реверса" ямальским газопроводом.

Это сделало бы возможным поставки газа в Польшу другими государствами ЕС, а не только „Газпромом”, как это предусмотрено утвержденным польскими и российскими властями договором.

(УНИАН)