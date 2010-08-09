Янукович поздравил Кучму с 72-летием

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил бывшего главу государства Леонида КУЧМУ с днем рождения.

“Примите мои самые искренние поздравления по случаю дня рождения. В этот день выражаю Вам свое глубокое уважение”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, сообщается на сайте Президента.

“Ваше имя золотыми буквами вписано в летопись становления и развития новейшей Украины как архитектора экономических реформ и стабильного развития страны, одной из самых ярких личностей в когорте выдающихся деятелей - творцов нашей государственности”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил уверенность, что Л.КУЧМА и в дальнейшем будет продолжать “служить Украинскому делу, которому на протяжении многих лет отдаете свои знания и умения, способствуя процветанию страны и утверждению общественного согласия”.

Президент пожелал Л.КУЧМЕ, чтобы основой счастливой жизни было крепкое здоровье, сердце, преисполненное любви и добра, верные и надежные друзья и искренние чувства.

Как сообщалось, сегодня Л.КУЧМЕ, который был Президентом Украины с 1994 по 2005 год, исполнилось 72 года.