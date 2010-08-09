ГЛАВНОЕ на 9 августа (вечер)

Финансы

В Украине в июле денежная масса увеличилась на 3,4%, монетарная база – на 1,9% – НБУ В Украине в июле 2010 года денежная масса увеличилась на 3,4% (с начала года – на 13,2%) – до 551,7 млрд. грн., а монетарная база – на 1,9% (с начала года – на 14,8%) – до 223,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

При этом регулятор отмечает, что на динамику объемов денежной массы повлияло наращивание ресурсной базы банков вместе с увеличением наличности вне банков.

Увеличение объемов монетарной базы в НБУ объясняют сезонным повышеним спроса на наличность и перечислением Нацбанком в Госбюджет суммы превышения сметных доходов над расходами.

По данным НБУ, общий объем депозитов в июле увеличился на 3,3% (с начала года – на 14,6%) – до 375,7 млрд. грн. Прирост депозитов в июле был обеспечен как за счет средств в национальной валюте (на 3% - до 212,3 млрд. грн.), так и в иностранных валютах (на 3,6% - до 163,4 млрд. грн.).

С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 17,7% – до 248,8 млрд. грн., в июле — на 3,5%. При этом их прирост в национальной валюте (28,2%) более чем в три раза превысил соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (8,5%). Объем депозитов юридических лиц с начала года вырос на 9,1% – до 126,9 млрд. грн., (в июле - на 2,9%). Рост средств физических лиц с начала года произошел исключительно за счет средств в национальной валюте (рост на 14,6%), в то время как средства в иностранной валюте уменьшились на 0,6%.

Объем наличности вне банков в июле увеличился на 4% (с начала года – на 11,5%) – до 175,1 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы за месяц вырос с 31,5% до 31,7%, однако он остается ниже, чем в начале года (32,2%).

Объем обязательных резервов, перечисленных банками в июле на отдельный счет в Национальном банке Украины, составил почти 11,5 млрд. грн. Объем коррсчетов банков в июле снизился на 8,3% (рост с начала года - на 50,4%) - до 26,2 млрд. грн.

Объем операций Нацбанка по мобилизации средств в июле составил 40,9 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков – 35,1 млн. грн. (с начала года – 155,9 млрд. грн. и 3,9 млрд. грн. соответственно).

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 14,1% в июне до 13,5% в июле, в иностранной валюте - с 13,9% до 10,4%.

Общий объем остатков кредитных вложений в июле вырос на 1,2% - до 705,5 млрд. грн. (в том числе в национальной валюте - на 1,6%, в иностранной - на 0,9%).

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины в июле поступило средств на общую сумму 4 млрд. 254,17 млн. грн. (с начала года — 28 млрд. 249,14 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации) на общую сумму 34 млрд. 639,14 млн. грн. В июле выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в июле составляла 9,84% годовых (с начала года - 14,07% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных на цели рекапитализации банков, в июле составляла 9,84% годовых (с начала года -13,23% годовых).

МВФ проведет первый мониторинг выполнения Украиной программы сотрудничества 30 ноября

Международный валютный фонд (МВФ) проведет первый мониторинг выполнения Украиной программы сотрудничества 30 ноября 2010 года.

Об этом говорится в Меморандуме о сотрудничестве, опубликованном на официальном сайте фонда.

Согласно документу, всего МВФ проведет 9 квартальных проверок выполнения Украиной условий сотрудничества с фондом.

Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 10 августа проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 2 февраля 2011 года, 27 июля 2011 года, 27 марта 2012 года, 28 января 2015 года, 25 сентября 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Новости банков Собственный капитал банков в январе-июле увеличился на 5,2% - НБУ

Собственный капитал банков за июль 2010 года, по предварительным данным, вырос на 1,7%, с начала года вырос на 5,2% - до 132,8 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: уплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 101,0% от капитала; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,5%; общие резервы и фонды банков - 9,9%; результаты прошлых лет - "минус" 18,2%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения - "минус" 3,8%; результаты текущего года - "минус" 3,0%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в связанные компании - 8,3%.

Активы банков с начала года выросли на 1,8% и на 1 августа составляли 906,8 млрд. грн., общие активы составили 1 трлн. 041,6 млрд. грн. (с начала года - рост 4%).

Банки имеют следующую структуру общих активов. Наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ - 5,4% от суммы общих активов, кредитные операции - 69,6%, вложения в ценные бумаги - 6,4%, дебиторская задолженность - 3,3%, основные средства и нематериальные активы - 3,7%, начисленные доходы к получению - 4,6%, другие активы - 7,0%.

Обязательства банков по состоянию на 1 августа составляли 774 млрд. грн., что на 1,2% больше показателя на начало года. В том числе объем средств юридических лиц на конец июля составил 127 млрд. грн. (16,4% от обязательств), объем средств физических лиц - 247,3 млрд. грн., срочные вклады других банков и кредиты, полученные от других банков — 164,6 млрд. грн.

Банки имеют следующую структуру средств населения с точки зрения срочности. Срочные средства составляют 187,0 млрд. грн, или 75,6% от общей суммы средств населения, а вклады до востребования - 60,3 млрд. грн, или 24,4%.

По состоянию на 1 августа 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 17 банков.

ТЭК НКРЭ увеличит предельную норму производства электроэнергии одним лицензиатом с 25% до 33%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины намерена увеличить предельно допустимый объем производства электроэнергии одной компанией-лицензиатом с учетом родственных предприятий с 25% до 33% общего годового объема выработки электроэнергии в стране.

Об этом сказано в проекте изменений условий и правил ведения предпринимательской деятельности по производству электрической энергии, размещенном на официальном сайте регулятора.

Кроме того, комиссия намерена исключить из нормативных документов пункт, согласно которому она могла требовать от лицензиата, в собственности или эксплуатации которого вместе с родственными компаниями находится более 25% общей лицензионной установленной электроэнергетической мощности, сокращения излишка таких мощностей.

НКРЭ отмечает, что необходимость внесения изменений в нормативную базу обусловлена требованиями антимонопольного законодательства, которое устанавливает предельный уровень доли одного лицензиата совокупно с родственными компаниями на рынке электроэнергии на уровне 33% от общего фактического объема произведенной или потребленной электроэнергии за год.

Справка УНИАН. На конец 2008 года, по данным НЭК «Укрэнерго», общая установленная мощность электростанций Объединенной энергосистемы Украины составляла 52590,78 МВт.

Генкомпании НАК «ЭКУ» за 7 месяцев увеличили производство электроэнергии на 11,9% – до 39,2 млрд. кВт/ч Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-июле текущего года увеличили производство электроэнергии на 11,9%, или 4,2 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 39,2 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 27,2 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,2% общегосударственного производства), что на 7,6%, или 1,9 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 7 месяцев 2010 года произвели 2,9 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 9,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 26,2% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10,2 млн. Гкал тепловой энергии, что на 10,2% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (9,3 млн. Гкал).

«Востокэнерго» и «Захидэнерго» расторгли договора с «Укрэнерго» ООО «Востокэнерго» и ОАО «Захидэнерго» расторгли договора с НЭК «Укрэнерго» на предоставление услуг по доступу к межгосударственным сетям, право на получение которых им было предоставлено в ходе проведения годового аукциона в декабре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

По словам собеседника агентства, соответствующие договоры были расторгнуты в июле. Ранее, в июне, аналогичный договор был расторгнут ГПВД «Укринтерэнерго».

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2009 года «Укрэнерго» провело годовой аукцион по продаже права доступа к межгосударственным ЛЭП для дальнейшего экспорта электроэнергии в 2010 году. В ходе торгов был реализован доступ к 275 МВт сечения «острова Бурштынской ТЭС2 за 169,5 млн. грн. (с НДС), что превысило начальную стоимость (50,6 млн. грн.) в 3,4 раза. «Востокэнерго», в частности, законтрактовало 150 МВт за 100,2 млн. грн., «Захидэнерго» – 100 МВт за 66,8 млн. грн., «Укринтерэнерго» – 25 МВт за 2,5 млн. грн.

Экспортеры заключили соответствующие договора с «Укрэнерго», эксплуатирующим магистральные и межгосударственные сети.

С учетом еще двух результативных месячных аукционов, победителями которых становились также «Укринтерэнерго» и «Востокэнерго», «Укрэнерго» в 2010 году в общей сложности должно было получить в виде платы за доступ к межгосударственным ЛЭП 182,4 млн. грн. (с НДС).

Однако с 1 марта 2010 года экспорт украинской электроэнергии в направлении Венгрии, Словакии и Румынии был прекращен и не осуществляется по сегодняшний день. В этой связи победители годового аукциона инициировали расторжение контрактов с «Укрэнерго». Расторжение договоров победители аукционов мотивировали высокими ценами на электроэнергию, которые сложились на внутреннем рынке страны, и отсутствием в связи с этим спроса на украинскую электроэнергию со стороны европейских потребителей.

Порядок проведения аукционов по доступу к сетям для экспорта электроэнергии предусматривает, что свободная пропускная способность, которая возникла в результате расторжения договора, выставляется на следующих торгах. Ближайший аукцион по продаже сечения запланирован НЭК «Укрэнерго» на 17 августа т.г.

По данным «Укрэнерго», обнародованным на официальном сайте компании, на начало августа объем свободной пропускной способности по направлению «остров Бурштынской ТЭС – европейская энергосистема» составлял 545 МВт.

За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 1,5%

С 2 по 9 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,5-2,0% (в среднем на 1,5%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 2 по 9 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,0%, или 160 грн./тонна, – до 8280 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,7%, или 140 грн./тонна, – до 8420 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 0,5%, или 40 грн./тонна, – до 8490 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 1,7%, или 120 грн./тонна, – до 7300 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Нефть дорожает на ожиданиях заседания ФРС США Цены на нефть в понедельник повышаются на фоне ожиданий аналитиков заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и на фоне роста европейских индексов, сообщает Dow Jones. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.44 мск увеличилась на 0,57 доллара за баррель, или на 0,7%, - до 81,27 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 18.54 мск поднялась на 0,38 доллара, или на 0,5%, - до 80,56 доллара за баррель.

По итогам пятницы стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 80,70 доллара за баррель. Европейские фондовые индексы растут на фоне ожиданий предстоящего во вторник заседания ФРС, которая примет решение по введению новых мер стимулирования экономики крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире - США. Аналитики будут также следить за новыми экономическими данными, поступающими из США. "Мы ожидаем, что американские фондовые индексы зададут тенденцию по ценам на энергоресурсы на этой неделе", - заявил аналитик MF Global Эдвард Мейр (Edward Meir), сообщает РИА Новости.

Агро

Юристы: запрет на экспорт зерна спровоцирует волну исков против зернотрейдеров РФ

Введенный 5 августа т.г. Российской Федерацией временный запрет на экспорт зерна из-за угрозы роста цен на внутреннем рынке в связи со снижением прогноза урожая в текущем году вызовет волну судебных споров.

Такое мнение УНИАН высказали юристы юридической группы AstapovLawyers.

По мнению экспертов, данный шаг правительства позволит спасти национальных зернотрейдеров и производителей от колоссальных убытков и, вероятно, серии банкротств. Из-за сложившейся конъюнктуры на зерновом рынке многим компаниям приходилось выполнять убыточные контракты, заключенные еще до рекордного июльского скачка цен на зерно. Введенный же правительством запрет может быть расценен как форс-мажор (или в версии некоторых стандартных контрактов GAFTA government prohibition of export), что даст экспортерам основания отказаться от выполнения взятых на себя обязательств, избежав при этом штрафных санкций.

Управляющий партнер AstapovLawyers Андрей АСТАПОВ отметил, что рынок опасался введения заградительных экспортных пошлин, поскольку они, в отличие от полного запрета, форс-мажором не являются. Выполнение ранее заключенных сделок привело бы к банкротству многих компаний, поэтому введение таких мер фактически спасло национальный экспортный рынок. «Но уже сейчас можно говорить о вероятном увеличении количества арбитражных разбирательств, в частности, в нашей практике в РФ ориентировочно на 30%», – отметил он.

Путин: быстрого снятия эмбарго на экспорт зерна не будет Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн, что ниже всех прогнозов, и рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства.

"Рассчитывать на быстрое снятие запрета на экспорт пока не приходится", - заявил Путин, добавив, что решение по экспорту будет принято только по итогам уборочной кампании этого года, сообщает РИА "Новости" .

"По последним прогнозам Минсельхоза урожай будет значительно скромнее, чем мы предполагали в начале года. Это будет 65, а может быть даже 60 миллионов тонн", - сообщил премьер. Он напомнил, что в этом году внутренние потребности России в зерне составят 78 миллионов тонн.

Глава правительства отметил, что, несмотря на такой урожай в этом году, Россия сможет полностью удовлетворить свои внутренние потребности в зерне за счет интервенционного фонда в размере 9,5 миллиона тонн и переходящего остатка с прошлого года в размере 21 миллион тонн зерна.

В 2009 году было собрано 97,1 миллиона тонн зерна. В этом году значительная часть зерновых погибла из-за аномальной жары и засухи. В некоторых регионах, например, в Татарстане, погибло более 80% зерновых. Чрезвычайная ситуация объявлена в 27 регионах, погибли сельхозкультуры на площади 10,7 миллиона гектаров.

Минсельхоз уже неоднократно снижал прогнозы по урожаю, последний составлял порядка 72 миллионов тонн. В то же время Путин обратил внимание на то, что сейчас невозможно сделать точный прогноз урожая следующего года. "Вопрос заключается в том, с чем страна останется на следующий 2011 год. Мы не знаем, какой будет урожай и какой у нас будет переходящий остаток 2011 года", - сказал премьер.

Глава правительства напомнил, что в настоящее время цены на зерно на рынке подросли, а рынок замер в ожидании. "Если кто-то ждет 21 или 31 декабря этого года, то, напрасно, потому что мы должны будем смотреть на наше решение по снятию запрета на экспорт только по результатам уборочной кампании текущего года", - сказал премьер.

По его словам, ситуация также осложняется тем, что в ряде регионов из-за погодных условий не начался сев озимых. "Значительная часть территорий страны войдет в следующий год без озимых культур", - добавил премьер. Глава правительства также сообщил, что принято принципиальное решение распределять зерно из интервенционного фонда без аукционов, на основе целевых заявок нуждающихся регионов.

Союз зернопроизводителей поддерживает эмбарго на экспорт зерна из РФ

Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) считает, что временное эмбарго на экспорт зерна из России, которое вводится правительством с 15 августа по 31 декабря 2010 года из-за засухи и планируемого снижения урожая, позволит не только избежать дефицита зерна, но и повысит доходы российских аграриев. Об этом говорится в сообщении организации со ссылкой на президента НСЗ Павла Скурихина, сообщает РИА Новости.

НСЗ, созданный в марте 2010 года, находится в стадии формирования. В настоящее время в союз входят производители зерна из Алтая, Омской, Новосибирской, Тульской, Тамбовской, Ульяновской областей. "Сегодня некоторые экспортеры высказывают озабоченность по поводу того, что эмбарго ликвидирует один из главных каналов реализации зерна, и это может нанести удар по экономическим интересам российских зернопроизводителей. Однако НСЗ поддерживает введение запрета потому, что мы как производители отлично знаем из уроков прошлых лет - избыток зерна гораздо хуже дефицита", - говорится в сообщении.

По расчетам НСЗ, в условиях временного запрета экспорта российские производители получат хорошую цену за новый урожай, потому что пострадавшие от засухи регионы Поволжья и Центра России испытывают существенную нехватку зерна. По данным союза, этот дефицит исчисляется миллионами тонн и обусловлен динамичным развитием животноводства. "Стартовавшие благодаря нацпроекту "Развитие АПК" и госпрограмме новые животноводческие проекты сформировали гарантированный рынок сбыта для российских зернопроизводителей. Спекулятивные цены на зерно могут подорвать отечественное животноводство, а конъюнктура мирового рынка зерна меняется каждый год. И в наших интересах сегодня поддержать животноводов, чтобы они могли продолжать развитие, а нам было кому продавать зерно следующих урожаев", - отмечает Скурихин.

По оценке союза, справедливые цены на сегодняшний день - не ниже тех, по которым государство закупало зерно в интервенционный фонд в 2008 году. Цена закупки продовольственной пшеницы третьего класса в госфонд в 2008 году составляла (после повышения) 5,5-6,0 тысяч рублей за тонну в зависимости от региона. Минсельхоз РФ в начале августа текущего года понизил прогноз по урожаю зерна до 70-75 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. Прогноз НСЗ - примерно 72-77 миллионов тонн. "Однако даже сегодня еще преждевременно оценивать последствия засухи. Однозначно можно сказать одно - они весьма серьезные. И временный запрет экспорта целесообразен хотя бы потому, что позволит сохранить в России зерно для проведения сева озимых и яровых. В любом случае, прежде всего, необходимо завершить уборочную. Только собрав урожай, мы увидим полную картину. Точные данные позволят правительству РФ принять взвешенные решения относительно дальнейших перспектив российского зернового экспорта", - говорится в сообщении НСЗ.

Ранее источник в правительстве сообщал журналистам, что вопрос о сокращении или продлении срока эмбарго на экспорт зерна из РФ может быть рассмотрен после 1 октября, когда будет понятен зерновой баланс.

Автопром Производство легковых авто в Украине сократилось

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2010 года, по оперативным данным, сократилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 34,145 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-июле т.г. увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1367 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за отчетный период увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3007 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6% по сравнению с 2008 годом – до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4% – до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей – на 78,8%, до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

Соцполитика Украина повысит пенсионный возраст для женщин до 60 лет

Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Об этом говорится в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду, размещенном на сайте МВФ.

Как отмечается в документе, с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства обязуется в сентябре подать в Верховную Раду проект закона, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

Погода На завтра синоптики обещают местами дожди

Завтра, 10 августа, в Украине в отдельных областях пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях ожидаются грозовые дожди (ночью местами сильные), в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

В северных, Винницкой, Черкасской областях местами небольшой дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 29-34°, местами 35-37°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории сохранится сухая погода; температура ночью 19-24°, на побережье морей до 28°, днем сильная жара 35-39°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и степной части Крыма местами 40-42°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 17-22°, днем 29-34, местами 35-37°. В Киеве ночью 20-22°, днем - 32-34°.

Сегодня, 9 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 27-30°, в Днепре возле Киева - 26°.