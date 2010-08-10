ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кабмин выделил миллионы на лечение депутатов», в котором пишет – правительство выделило Государственному управлению делами 100 млн. 239 тысяч гривен. Соответствующее постановление обнародовано на сайте КМУ…

http://delo.ua/vlast/politika/kabmin-vydelil-milliony-na-lechenie-143794/

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Также «Дело» в материале «Авторы Налогового кодекса не думали, что его будет обсуждать общественность» пишет - "точечные" изменения в опубликованном проекте Налогового кодекса заметны, некоторые из них – позитивны, но проект все еще требует существенной доработки…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/avtory-nalogovogo-kodeksa-ne-dumali-ego-budet-obsuzhdat-obcshestvennost-143749/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зерновые полегли в портах», в котором пишет – украинские власти и представители бизнеса блокируют экспорт зерновых из Украины. Как следует из внутренней переписки Гостаможни и ее региональных подразделений, экспортировать зерновые из страны, хотя и не запрещено, но практически невозможно. Между тем, как стало известно изданию, в свободном вывозе пшеницы из страны сейчас не заинтересованы и сами участники рынка. Они предлагают правительству ввести временный запрет на ее экспорт, что позволит им воспользоваться правом разорвать действующие невыгодные договоры, объяснив это форс-мажорными обстоятельствами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485221ъ

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «"Энергоатом" ищет средства для безопасности», в котором пишет – "Энергоатом" ведет переговоры о привлечении до 1 млрд евро у ЕБРР и Euratom на программу повышения безопасности украинских АЭС. По словам представителей ЕБРР, кредит может быть выдан при условии, если государство учтет его в тарифах и повысит цены на электроэнергию. Эксперты не исключают, что необходимость финансирования "Энергоатома" подтолкнет Кабмин к корпоратизации компании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485209

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Издание «Экономические известия» в публикации «МВФ потребовал — Кабмин откозырял» пишет – Меморандум о сотрудничестве Международного валютного фонда и Украины предусматривает очередное повышение коммунальных тарифов и повышение пенсионного возраста. По прогнозам экспертов, несмотря на жесткие требования МВФ, процесс сокращения дефицита госбюджета затянется на годы…

http://state.eizvestia.com/full/mvf-potreboval-kabmin-otkozyryal

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Украину видят покупателем» пишет – акционер российской «Ильюшин Финанс» предлагает Украине выкупить блок-пакет акций компании по рыночной цене. Украинские эксперты не находят предложение особо заманчивым…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrainu-vidyat-pokupatelem

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«Газета по-киевски» в публикации «Дымовая завеса: теперь с химией» пишет - под Киевом горит не только торф и трава: занялась мусорная свалка со стороны Вышгорода, а там, как говорят спасатели, – «вся таблица Менделеева»…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/10/071112.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Пенсия достанется живучим» пишет - пенсионный возраст для женщин будет повышен уже в 2010 году – это обязательство взяло на себя правительство, подписав меморандум с МВФ…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/10/055021.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Монумент Независимости на Майдане может рухнуть» пишет - монумент независимости Украины, что на Майдане Незалежности, может рухнуть, пугает киевлян начальник Главка охраны культурного наследия Руслан Кухаренко. «Он выглядит прочным, но там внутри металлические конструкции, которые ржавеют. Там очень плохой водосток, его нужно расширять...», — сказал он…

http://www.segodnya.ua/news/14161690.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина построит для Китая корабли. Россиян просят не беспокоиться…» пишет - ФСК "Море" изготовит для Китая 4 десантных корабля на воздушной подушке. Согласятся ли россияне, изготавливающие ряд комплектующих, на роль субподрядчика контракта, если нет, справится ли Украина самостоятельно?..

http://economics.unian.net/rus/detail/55669

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Вышли из доверия» пишет – рейтинги доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву опустились до минимальных за последние несколько лет. И это при том, что опросы еще вряд ли учитывают раздражение людей действиями власти по тушению пожаров…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/10/243130

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Издание «Известия» в публикации «Дымовая завеса» пишет – из двадцати миллиардов рублей, выделяемых в год лесному ведомству России, на борьбу с пожарами идет всего лишь два с небольшим миллиарда…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3144780/

(УНИАН)