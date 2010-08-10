Анонс на 10 августа

10-00 - Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев проведет расширенное селекторное совещание при участии глав областных государственных администраций, Киевской и Севастопольской горадминистраций, а также руководителей министерств и ведомств по вопросам: меры противопожарной безопасности; подготовка к отопительному сезону; предоставление населению жилищных субсидий; выплата задолженности по заработной плате (Дом Правительства, ул. Грушевского 12/2, 8 этаж Зал заседания правительственных комитетов).

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10-00 - Пресс-конференция на тему: «Рынок зерна в Украине: тенденции и прогнозы». Участники: первый вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ярослав Кардаш и эксперт по вопросам агробизнеса Владимир Коновалюк (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко на тему: «Зерновой рынок Украины: проблемы и перспективы развития». Будут обсуждены вопросы: скрытые механизмы запрещения экспорта; возврат налога на добавленную стоимость; попытки монополизации рынка зерна в Украине. Организатор: Украинская Зерновая Ассоциация - ассоциация производителей, переработчиков и экспортеров зерна. Цель деятельности УЗА - содействие развитию эффективного зернового рынка в Украине и защита законных интересов его участников (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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11-00 - В КГГА состоится обсуждение проекта Налогового кодекса Украины. В обсуждении будут принимать участие руководство Министерства финансов Украины, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой администрации и КГГА.

13-00 - Пресс-конференция по результатам обсуждения проекта Налогового кодекса Украины при участии 7 регионов Украины - Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая, Житомирская, Одесская области и г. Киев. Участники: зам.министра финансов Украины Леонид Ефименко; председатель УСПП Анатолий Кинах; председатель ГНАУ Александр Папаика; вице-президент НАНУ Валерий Геец; губернаторы и вице-губернаторы областей (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, пресс-центр, холл сессионного зала Киеврады). Прямая трансляция обсуждения в Колонном зале КГГА будет выведена на экраны пресс-центра, который будет работать с 11.00 до 14.00.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Украина и Индия - развитие партнерства". Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Дебабрата Саха; Консул Республики Индия в Украине Амит Верма; президент India Club («Индия клуб») Санджив Бгагат; основатель и экс-президент India Club Дрхуба Панда. На мероприятие приглашены: зам.секретаря СНБО Дмитрий Выдрин; профессор, глава комиссии по Сотрудничеству Украины и Индии в отрасли науки и техники НАН Украины Борис Бондаренко; председатель правления Восточно-европейского Института Развития Мридула Гош. Организаторы: Посольство Республики Индия в Украине та Индия-клуб (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Экспорт зерна: как обеспечить продовольственный ресурс Украины?». Участники: Алекс Лисситса, президент клуба Аграрного бизнеса; Александр Лавринчук, зам.. генерального директора Аграрного фонда Украины. К участию приглашен Александр Жемойда - зам.генерального директора по вопросам стратегического развития ВОО «Аграрная палата Украины» («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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11-00 - Пресс-конференция председателя правления Фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рисухина на тему: «Квартирный вопрос для молодежи: есть ли перспектива?» («ОБОЗ.ua», ул.. Дмитриевская, 44-а).

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18-00 - Пресс-конференция по результатам первого заседания Наблюдательного Совета биржи ПФТС. Участники: председатель Наблюдательного Совета ФБ ПФТС, председатель совета директоров ФБ ПФТС, вице-президент Московской Межбанковской Валютной Биржи (конференц-зал Фондовой Биржи ПФТС, ул. Щорса, 31, 5-й этаж). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 3901771