МЧС проверило условия хранения пиротехники в Киеве

Сотрудники МЧС выявили в местах реализации и хранения пиротехнических изделий в Киеве 133 нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, с целью предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в местах реализации и хранения пиротехнических изделий сотрудники МЧС провели в столице 20 рейдовых проверок. Специалисты МЧС особое внимание уделяли соблюдению условий и способов хранения опасного товара, наличию первичных средств пожаротушения, исправности систем пожарной автоматики и соответствия требованиям путей эвакуации согласно правилам пожарной безопасности Украины.

С обслуживающим персоналом указанных объектов проведено дополнительные инструктажи относительно соблюдения правил пожарной безопасности, порядка реагирования и действий в случае возникновения пожара.

По результатам проверок были выявлены 133 нарушения и привлечены к административной ответственности 14 должностных лиц за нарушение правил пожарной и техногенной безопасности.

В ближайшее время сотрудниками МЧС столицы будут дополнительно проверены и другие объекты повышенной пожарной опасности.

Также ГУ МЧС Украины в городе Киеве призывает граждан полностью воздержаться от посещения лесов и лесопарковых зон города или, по крайней мере, до тех пор, пока температура воздуха не вернется к норме.