Македония приостановила визовый режим для граждан Украины

5 августа вступило в силу решение правительства Республики Македония о временной приостановке визового режима для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно решению, граждане Украины, которые будут посещать Македонию с краткосрочными визитами (до 90 дней) в период до 15 октября 2010 года будут въезжать на ее территорию при наличии действительного паспорта для выезда за границу, страхового полиса и необходимой для пребывания на территории страны денежной суммы или подтверждения о получении финансового обеспечения из других источников.

Упомянутое решение македонской стороны не отменяет необходимости получения соответствующих разрешений и виз гражданами Украины, которые планируют находиться в Македонии после 15 октября 2010 года или будут въезжать в Македонию с целью осуществления трудовой деятельности.

Кроме того, 27 августа вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Македония о взаимных поездках граждан.

Согласно положениям соглашения, граждане государства одной стороны, которые въезжают на территорию государства другой стороны с целью деловых контактов, осуществления обмена в научно-технической, образовательной, культурной и спортивной сферах или журналистской деятельности, краткосрочного пребывания с целью учебы и лечения, а также посещения родственников или знакомых, въезжают, выезжают и находятся на территории государства другой стороны без визы до 90 дней на протяжении 180 дней. Основанием для въезда граждан Македонии на территорию Украины является оригинал приглашения, оформленного в соответствии с действующим законодательством Украины. Основанием для въезда граждан Украины на территорию Македонии является оригинал приглашения, заверенного соответствующим государственным органом Республики Македония. Граждане государства одной стороны, которые путешествуют с целью туризма, въезжают, выезжают и находятся на территории государства другой стороны без визы на основании оригинала договора о предоставлении туристической услуги (ваучера) и подтверждения о принятии иностранного туриста от организации, которая осуществляет туристическую деятельность на территории государства другой стороны, сроком до 30 дней.

В то же время, учитывая указанное решение македонской стороны о временной приостановке визового режима для граждан Украины на период до 15 октября 2010 года, положения упомянутого соглашения фактически будут применяться македонской стороной к гражданам Украины с 16 октября 2010 года.