Клюев поручил Минобороны и МВД оцепить Лозовую

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ поручил оцепить воинскую часть в Лозовой Харьковской области и отселить 45 семей, проживающих на территории части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на специальном совещании, посвященном вопросу о предотвращении чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате жары.

А.КЛЮЕВ сообщил, что сегодня разговаривал с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о ситуации на складах боеприпасов в Лозовой. Президент, отметил А.КЛЮЕВ, подчеркнул необходимость взятия под более жесткий контроль ситуации на территории этой воинской части.

«У меня просьба к Министерству обороны и Министерству внутренних дел полностью оцепить этот объект. Никого чужих вообще не должно находиться на территории этого объекта. Как только спадет жара, сотрудники МЧС начнут убирать боеприпасы. И мы наведем там такой же порядок, как в Новобогдановке», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что правительство выделило средства на приобретение 45 квартир для отселения людей, проживающих на территории части.

А.КЛЮЕВ поручил председателю Харьковской облгосадминистрации Михаилу ДОБКИНУ решить вопрос по отселению людей до конца августа. «Вы сейчас займитесь этим предметно. Деньги уже есть. И чтобы в ближайшее время, до конца августа, по крайней мере, вы эти 45 квартир приобрели и переселили людей», - сказал А.КЛЮЕВ.

В свою очередь, М.ДОБКИН отметил, что уже готовятся списки людей на отселение и до сегодняшнего вечера они будут окончательно готовы.

Также М.ДОБКИН подчеркнул, что необходимо решить вопрос об отселении 15 семей, которые проживают в бараке на территории воинской части без прописки.

Как заверил губернатор, ситуация в воинской части в Лозовой находится под серьезным контролем.