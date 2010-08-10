Забойщик шахты «Новодзержинская» побил рекорд Стаханова

Вчера в г. Дзержинске Донецкой области забойщик шахты «Новодзержинская» (НПО «Механик») Сергей ШЕМУК побил рекорд советского шахтера Алексея Стаханова, установленный в августе 1935 года. Об этом сообщили в пресс-службе НПО «Механик».

Согласно сообщению, 9 августа С. ШЕМУК за смену нарубал отбойным молотком 170 тонн угля, превысив рекорд А.Стаханова на 68 тонн.

С.ШЕМУК выполнил сменное задание на 2023%, перевыполнив задание всего участка, где обычно трудятся около 20 человек, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что горняку-рекордсмену помогали забойщики Андрей КОЧЕТКОВ и Андрей ПРУДНИКОВ, которые производили операции по креплению и уборке угля в лаве.

На трудовой подвиг шахтеров благословил Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН. Сам С.ШЕМУК после смены заявил, что после благословения ему стало легче работать. «После 8 часов работы я готов ещё рубать и рубать. Усталости вообще не чувствуется», - заявил горняк.

В сообщении отмечается, что С.ШЕМУК является самым молодым «Заслуженным шахтёром Украины». В награду за рекорд он и его товарищи получат значительную денежную премию и грамоты от руководства города и Донецкой облгосадминистрации.

Комментируя установленный рекорд, директор шахты «Новодзержинская» Анатолий АКСЁНОВ отметил, что акция была проведена в рамках трудовой вахты, посвящённой юбилею Стахановского движения. «Выполняя программу Президента и правительства, мы пытаемся поднять престижность шахтёрского труда именно такими рекордами», - сказал директор.

По его словам, ещё в прошлом году шахта не имела средств на подготовку нового горизонта. «Благодаря приходу инвестора в лице НПО «Механик», мы смогли зарядить новые лавы. Если за весь 2009 год мы добыли 63 тыс. тонн, то в этом году без какой-либо господдержки этот объем мы превысили уже в начале августа», - констатировал А.АКСЁНОВ.

Справка УНИАН. Шахта «Новодзержинская создана в 1979 году. На предприятии ведётся добыча углей марки «Ж», пригодных для коксования. Зольность добываемого угля составляет 12,5 %. За 7 месяцев 2010 года шахта выдала на-гора 63,2 тыс. тонн товарного угля. На предприятии трудятся 940 человек. С июня 2010 года предприятие входит в структуру Научно-производственного объединения «Механик».