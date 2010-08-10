Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не боится ответственности за непопулярные реформы.

Об этом он заявил сегодня, во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, не боится ли он, что может остаться виноватым в связи с проведением непопулярных реформ в рамках сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«Виноватым остаться не боюсь. Ответственности не боюсь. Боюсь другого – боюсь не состояться в политике и боюсь не сделать дело. Это действительно страшно. Боюсь остаться популистом в политической истории», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что в политике было уже достаточно «болтовни», и это завершилось серьезным кризисом. «Потому нужно делать соответствующее дело и защищать самых бедных. Я считаю, что те шаги, которые сейчас делает правительство, направлены на это – сделать дело и защитить бедных», - сказал вице-премьер.