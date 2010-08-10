ГЛАВНОЕ на 10 августа

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

С 10 августа 2010 года Национальный банк Украины (НБУ) снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Соответствующее постановление правления Нацбанка "О регулировании денежно-кредитного рынка" N377 было подписано 9 августа, сообщается на сайте НБУ.

Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в январе – июле 2010 года, прогнозные показатели экономического и социального развития Украины и денежно-кредитного рынка, правление Национального банка Украины обращает внимание на определенное улучшение макроэкономической ситуации.

Индекс промышленной продукции в январе–июне 2010 года по сравнению с январем–июнем 2009 года составил 112%. В июне (четвертый месяц подряд) наблюдался профицит сводного сальдо платежного баланса, кумулятивный объем которого за первое полугодие текущего года составил $4,4 млрд.

Начиная с февраля 2010 года продолжается тенденция к уменьшению инфляционного давления, которая проявляется в постоянном уменьшении индекса потребительских цен в годовом исчислении. В июле (четвертый месяц подряд) была зафиксирована дефляция потребительских цен. В расчете к соответствующему месяцу предыдущего года индекс потребительских цен в июле 2010 года составил 106,8% по сравнению с 115,5% в июле и 112,3% в декабре 2009 года.

Несмотря на сохранение Кабинетом Министров Украины официального прогнозного показателя индекса потребительских цен на 2010 год на уровне 113,1% в расчете к декабрю 2009 года, в 2011 году ожидается уменьшение этого показателя до уровня ниже 110%. Кроме того, на уровне ниже 110% ожидается значение показателя индекса базовой инфляции как в 2010, так и в 2011 годах (в расчете к декабрю предыдущего года).

Улучшение макроэкономической ситуации и меры, которые применял Национальный банк Украины для стабилизации денежной единицы, имели позитивное воздействие на состояние денежно-кредитной сферы. В частности, начиная со второй половины февраля 2010 года на межбанковском рынке наблюдалось увеличение предложения иностранной валюты, что содействовало укреплению гривни и дало возможность Национальному банку возобновить операции по покупке иностранной валюты.

Также стойкой является тенденция к восстановлению ресурсной базы банков. Так в январе–июле 2010 года объем средств населения в банковской системе увеличился на 17,7%, а средств юридических лиц – на 9,1%. Львиная доля прироста средств населения и весь объем прироста средств юридических лиц приходятся на депозиты в национальной валюте, что свидетельствует о повышении доверия к гривне, а также об уменьшении инфляционных и девальвационных ожиданий.

АПК

Большинство зернотрейдеров приостановили закупку пшеницы в Украине.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Большинство зернотрейдеров прекратило закупать пшеницу», – сказал он.

При этом В.КЛИМЕНКО добавил, что причина приостановки – неопределенность с дальнейшими перспективами экспорта этой культуры. «Суда, которые стоят под оформлением, непонятно будут ли оформлены. И в таких условиях продолжать закупку пшеницы становится экономически опасным. Поэтому практически все трейдеры, за редким исключением, прекратили покупать пшеницу до выяснения ситуации – что собирается делать правительство», – сообщил президент УЗА.

По его словам, на сегодняшний день в Украине созданы искусственные препятствия для экспорта зерна путем изменения схемы оформления грузов, у ряда компаний арестованы загруженные зерном корабли, что приводит к простою и убыткам.

В.КЛИМЕНКО отметил, что приостановка экспорта привела также к затовариванию портовых элеваторов.

ТЭК

Цены на нефть в понедельник выросли впервые за четыре дня накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, посвященного денежно-кредитной политике, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 78 центов, или 1%, – до 81,48 доллара за баррель после падения на 1,6% на торгах в пятницу.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 83 цента – до 80,99 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть удерживались выше уровня 81 доллар большую часть сессии, пока трейдеры ждали сигналов о том, прибегнет ли ФРС к новым мерам для стимулирования американской экономики.

Вышедший в пятницу слабый отчет по занятости снова вызвал опасения по поводу замедления восстановления. Это тревожный знак для рынка нефти, который обеспокоен перспективой того, что запасы нефти будут оставаться на высоких уровнях, если экономика не будет расти, оживляя спрос. Вместе с тем, отчет породил предположения о том, что в ходе своего заседания в этот вторник ФРС может возобновить покупки казначейских облигаций или обеспеченных ипотекой ценных бумаг, чтобы стимулировать рост.

Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в июле сократилось на 131 тыс. Снижение показателя было отмечено второй месяц подряд и стало последним напоминанием о том, что восстановление экономики остается неустойчивым. Фьючерсы на нефть, однако, несмотря на снижение к недельным минимумам, закрылись в пятницу на уровне 80,70 доллара, выше важного уровня 80 долларов за баррель, который сдерживал рост цен несколько недель.

Неоднозначные экономические данные с мая удерживали нефть в диапазоне между 70 и 80 долларами, при этом цены следовали за фондовыми индексами как за барометром будущего экономического роста. Теперь наблюдатели на рынке расходятся во мнении относительно того, сможет ли нефть удержаться выше 80 долларов за баррель на фоне опасений по поводу высоких уровней запасов и вялого спроса.

Повышение фондовых индексов поспособствовало росту цен на нефть на торгах в понедельник.

И, тем не менее, наблюдатели на рынке сохраняют осторожность перед заседанием ФРС и запланированным на среду выходом еженедельных данных по запасам нефти Управления энергетической информации, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о сокращении запасов нефти.

Согласно срединному прогнозу шести аналитиков, запасы нефти в США на неделе 31 июля – 6 августа сократились на 1,8 млн. баррелей, а запасы бензина – на 300 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, как ожидается, увеличились на 1,3 млн. баррелей.

Между тем Национальный центр по наблюдению за ураганами США (National Hurricane Center) в настоящее время отслеживает два шторма – один в Мексиканском заливе, а второй в Атлантическом океане. Как сообщили в центре, в течение следующих двух дней они могут перерасти в тропические циклоны.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 0,6 цента, или 0,3%, – до 2,1187 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 0,66 цента, или 0,3%, – до 2,1538 доллара за галлон.

***

Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение (№1602-р от 4 августа т.г.) размещено на правительственном портале.

В частности, в состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» вошли: Владимир МАКУХА – заместитель министра топлива и энергетики (председатель набсовета), Константин БОРОДИН – директор департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики, Марина ГАЙДАЙ – заведующий отдела по вопросам судебной реформы и судоустройства Администрации Президента Украины, Инна ЕМЕЛЬЯНОВА – первый заместитель министра юстиции, Роман ЖУКОВСКИЙ – руководитель Главного управления социально-экономической политики Администрации Президента Украины, Сергей ЗИМИН – заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Евгений ИВАНОВ – первый заместитель председателя Фонда государственного имущества, Виктор МАЙКО – заместитель министра иностранных дел, Олег МАТВЕЕВ – заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО – директор департамента финансов промышленности Министерства финансов, Дмитрий МОРМУЛЬ – заместитель министра охраны окружающей природной среды, Сергей САВЧУК – заместитель начальника Управления энергетической политики Секретариата Кабинета Министров Украины, Александр СУХОМЛИН – заместитель министра экономики, Олег ТЕРЛЕЦКИЙ – директор департамента имущественных отношений и реформирования собственности Минтопэнерго.

Напомним, ранее, с июля 2008 года, в состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» входили: Олег БУГАЕВ – первый заместитель министра топлива и энергетики Украины (председатель набсовета), Владимир ПАВЛЕНКО – заместитель министра Кабинета Министров (заместитель председателя набсовета), Александр БОГАЧЕВ – заместитель начальника управления экспертизы и анализа техногенной, экологической, ядерной безопасности и природопользования Секретариата Кабинета Министров, Игорь ДРОЗДОВ – директор департамента имущественных отношений Минтопэнерго, Ирина ЗАПАТРИНА – заместитель министра ЖКХ, Евгений КОРНЕЙЧУК – заместитель министра юстиции, Александр КУПЧИШИН – заместитель министра иностранных дел, Алексей НЕСТЕРЕНКО – директор департамента по вопросам газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго, Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО – заместитель министра экономики, Дмитрий ПАРФЕНЕНКО – заместитель председателя ФГИУ, Наталья РУБАН – заместитель председателя ГНАУ, Денис ФУДАШКИН – заместитель министра финансов, Иван ЧЕРНОКУР – первый заместитель министра природы и охраны окружающей природной среды и Александр ШЛАПАК – первый заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

В Украине из-за увеличения объемов потребления электроэнергии в связи с аномальной жарой темпы накопления угля на складах теплоэлектростанций замедлились на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на совещании в Кабинете Министров.

«В последние дни тепловые электростанции работают в режиме осенне-зимнего максимума нагрузки, ежедневно потребляя более 100 тыс. тонн угля», – сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ подчеркнул, что необходимо как можно скорее исправить ситуацию и возобновить необходимые темпы накопления угля для покрытия его дефицита в зимний период.

Первый вице-премьер поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству угольной промышленности, НАК «Энергетическая компания Украины», ОАО «Укргидроэнерго», НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины» предпринять необходимые меры для надежного обеспечения электроэнергией, углем и природным газом населения и предприятий как в текущий, так и в осенне-зимний период.

***

Вчера в г. Дзержинске Донецкой области забойщик шахты «Новодзержинская» (НПО «Механик») Сергей ШЕМУК побил рекорд советского шахтера Алексея Стаханова, установленный в августе 1935 года. Об этом сообщили в пресс-службе НПО «Механик».

Согласно сообщению, 9 августа С. ШЕМУК за смену нарубал отбойным молотком 170 тонн угля, превысив рекорд А.Стаханова на 68 тонн.

С.ШЕМУК выполнил сменное задание на 2023%, перевыполнив задание всего участка, где обычно трудятся около 20 человек, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что горняку-рекордсмену помогали забойщики Андрей КОЧЕТКОВ и Андрей ПРУДНИКОВ, которые производили операции по креплению и уборке угля в лаве.

На трудовой подвиг шахтеров благословил Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН. Сам С.ШЕМУК после смены заявил, что после благословения ему стало легче работать. «После 8 часов работы я готов ещё рубать и рубать. Усталости вообще не чувствуется», - заявил горняк.

В сообщении отмечается, что С.ШЕМУК является самым молодым «Заслуженным шахтёром Украины». В награду за рекорд он и его товарищи получат значительную денежную премию и грамоты от руководства города и Донецкой облгосадминистрации.

Комментируя установленный рекорд, директор шахты «Новодзержинская» Анатолий АКСЁНОВ отметил, что акция была проведена в рамках трудовой вахты, посвящённой юбилею Стахановского движения. «Выполняя программу Президента и правительства, мы пытаемся поднять престижность шахтёрского труда именно такими рекордами», - сказал директор.

По его словам, ещё в прошлом году шахта не имела средств на подготовку нового горизонта. «Благодаря приходу инвестора в лице НПО «Механик», мы смогли зарядить новые лавы. Если за весь 2009 год мы добыли 63 тыс. тонн, то в этом году без какой-либо господдержки этот объем мы превысили уже в начале августа», - констатировал А.АКСЁНОВ.

Справка УНИАН. Шахта «Новодзержинская создана в 1979 году. На предприятии ведётся добыча углей марки «Ж», пригодных для коксования. Зольность добываемого угля составляет 12,5 %. За 7 месяцев 2010 года шахта выдала на-гора 63,2 тыс. тонн товарного угля. На предприятии трудятся 940 человек. С июня 2010 года предприятие входит в структуру Научно-производственного объединения «Механик».

Международные отношения

5 августа вступило в силу решение правительства Республики Македония о временной приостановке визового режима для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно решению, граждане Украины, которые будут посещать Македонию с краткосрочными визитами (до 90 дней) в период до 15 октября 2010 года будут въезжать на ее территорию при наличии действительного паспорта для выезда за границу, страхового полиса и необходимой для пребывания на территории страны денежной суммы или подтверждения о получении финансового обеспечения из других источников.

Упомянутое решение македонской стороны не отменяет необходимости получения соответствующих разрешений и виз гражданами Украины, которые планируют находиться в Македонии после 15 октября 2010 года или будут въезжать в Македонию с целью осуществления трудовой деятельности.

Кроме того, 27 августа вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Македония о взаимных поездках граждан.

Согласно положениям соглашения, граждане государства одной стороны, которые въезжают на территорию государства другой стороны с целью деловых контактов, осуществления обмена в научно-технической, образовательной, культурной и спортивной сферах или журналистской деятельности, краткосрочного пребывания с целью учебы и лечения, а также посещения родственников или знакомых, въезжают, выезжают и находятся на территории государства другой стороны без визы до 90 дней на протяжении 180 дней. Основанием для въезда граждан Македонии на территорию Украины является оригинал приглашения, оформленного в соответствии с действующим законодательством Украины. Основанием для въезда граждан Украины на территорию Македонии является оригинал приглашения, заверенного соответствующим государственным органом Республики Македония. Граждане государства одной стороны, которые путешествуют с целью туризма, въезжают, выезжают и находятся на территории государства другой стороны без визы на основании оригинала договора о предоставлении туристической услуги (ваучера) и подтверждения о принятии иностранного туриста от организации, которая осуществляет туристическую деятельность на территории государства другой стороны, сроком до 30 дней.

В то же время, учитывая указанное решение македонской стороны о временной приостановке визового режима для граждан Украины на период до 15 октября 2010 года, положения упомянутого соглашения фактически будут применяться македонской стороной к гражданам Украины с 16 октября 2010 года.

Строительство, Евро-2012

Генеральный секретарь Европейского футбольного союза (УЕФА) Джанни ИНФАНТИНО в четверг, 12 августа, проинспектирует харьковский аэропорт и стадион "Металлист".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании DCH, которая занимается строительством и реконструкцией объектов к Евро-2012.

По информации пресс-службы, Д.ИНФАНТИНО прибудет в Харьков чартерным рейсом из Донецка. Делегация УЕФА осмотрит помещение нового терминала, а также старый корпус аэропорта, который во время Евро-2012 будет использоваться для приема команд-участниц и делегатов семьи УЕФА.

В тот же день состоится встреча представителей УЕФА с местной властью. После закрытого совещания в горсовете начнется брифинг Д.ИНФАНТИНО, сообщили в пресс-службе DCH.

После брифинга делегация УЕФА отбудет в Киев.

ЧП

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ поручил оцепить воинскую часть в Лозовой Харьковской области и отселить 45 семей, проживающих на территории части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на специальном совещании, посвященном вопросу о предотвращении чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате жары.

А.КЛЮЕВ сообщил, что сегодня разговаривал с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о ситуации на складах боеприпасов в Лозовой. Президент, отметил А.КЛЮЕВ, подчеркнул необходимость взятия под более жесткий контроль ситуации на территории этой воинской части.

«У меня просьба к Министерству обороны и Министерству внутренних дел полностью оцепить этот объект. Никого чужих вообще не должно находиться на территории этого объекта. Как только спадет жара, сотрудники МЧС начнут убирать боеприпасы. И мы наведем там такой же порядок, как в Новобогдановке», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что правительство выделило средства на приобретение 45 квартир для отселения людей, проживающих на территории части.

А.КЛЮЕВ поручил председателю Харьковской облгосадминистрации Михаилу ДОБКИНУ решить вопрос по отселению людей до конца августа. «Вы сейчас займитесь этим предметно. Деньги уже есть. И чтобы в ближайшее время, до конца августа, по крайней мере, вы эти 45 квартир приобрели и переселили людей», - сказал А.КЛЮЕВ.

В свою очередь, М.ДОБКИН отметил, что уже готовятся списки людей на отселение и до сегодняшнего вечера они будут окончательно готовы.

Также М.ДОБКИН подчеркнул, что необходимо решить вопрос об отселении 15 семей, которые проживают в бараке на территории воинской части без прописки.

Как заверил губернатор, ситуация в воинской части в Лозовой находится под серьезным контролем.

***

Сотрудники МЧС выявили в местах реализации и хранения пиротехнических изделий в Киеве 133 нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, с целью предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в местах реализации и хранения пиротехнических изделий сотрудники МЧС провели в столице 20 рейдовых проверок. Специалисты МЧС особое внимание уделяли соблюдению условий и способов хранения опасного товара, наличию первичных средств пожаротушения, исправности систем пожарной автоматики и соответствия требованиям путей эвакуации согласно правилам пожарной безопасности Украины.

С обслуживающим персоналом указанных объектов проведено дополнительные инструктажи относительно соблюдения правил пожарной безопасности, порядка реагирования и действий в случае возникновения пожара.

По результатам проверок были выявлены 133 нарушения и привлечены к административной ответственности 14 должностных лиц за нарушение правил пожарной и техногенной безопасности.

В ближайшее время сотрудниками МЧС столицы будут дополнительно проверены и другие объекты повышенной пожарной опасности.

Также ГУ МЧС Украины в городе Киеве призывает граждан полностью воздержаться от посещения лесов и лесопарковых зон города или, по крайней мере, до тех пор, пока температура воздуха не вернется к норме.

***

На данный момент в Киевской области продолжаются пожары торфяников в двух районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Киевской области.

В частности, на данный момент продолжается горение торфяников в селе Ракивка (Вышгородский район) – 0,3 га и в селе Соснивка (Иванковский район) – 5 га.

Кроме того, МЧС ликвидировало возгорание торфяников в селе Озера Бородянского района и пгт Гостомель Ирпенского района.

***

Москву снова заволокло дымом и гарью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, дым все плотнее становится на востоке, юго-востоке, севере и северо-западе столицы России.

Вчера после обеда дым развеялся, и содержание угарного газа в воздухе Москвы было в два раза ниже предельно допустимой концентрации. Но к вечеру ситуация снова ухудшилась вследствие перемены ветра.

Жители Москвы снова одели маски и марлевые повязки.

Как сообщал УНИАН, Москва уже несколько дней затянута дымом от горящих в Подмосковье торфяников и лесов.

По информации МЧС РФ, по состоянию на утро 9 августа на территории Московской области ликвидировано 34 очага природных пожаров на общей площади 97,7 га, в том числе 17 торфяных на площади 29,5 га и 17 лесных на площади 68,2 га.

Пожароопасная обстановка на территории Московской области остается напряженной. Наибольшее количество пожаров возникло в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Луховицком, Шатурском, Дмитровском и Егорьевских районах. При этом угрозы населенным пунктам и объектам экономики не существует.

По состоянию на сегодняшнее утро шло тушение 42 очагов природных пожаров на общей площади 153,7 га. В связи со сложной обстановкой, вызванной засушливой и жаркой погодой, образуются новые очаги возгораний.

(УНИАН)