Западную Украину вскоре опять затопит

В западных регионах Украины существует вероятность подтопления населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил на расширенном селекторном совещании с руководителями областных государственных администраций.

“Существует вероятность подтопления на территории Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что, по прогнозам метеорологов, в Западной Украине ожидаются значительные осадки, и дал поручение руководителям соответствующих регионов принять необходимые профилактические меры и держать ситуацию под полным контролем.