Аптеки, нарушающие правила торговли, надо лишать лицензий

Государственный комитет предпринимательства и регуляторной политики (Госкомпредпринимательства) предлагает лишать лицензии аптечные учреждения за продажу рецептурных лекарств без рецепта или нарушения при торговле наркотическими медицинскими препаратами.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, соответствующая инициатива комитета была поддержана представителями Минздрава, МВД и фармацевтического бизнеса в ходе рабочего совещания по вопросу усиления контроля за выполнением аптеками лицензионных условий.

«У нас сейчас аптеки, если они нарушили лицензионные условия по торговле наркотическими лекарственными средствами, только лишаются права ими торговать. Убежден, что такую аптеку нужно карать жестче, ее вообще стоит лишать лицензии на работу», - цитирует пресс-служба главу комитета Михаила БРОДСКОГО.

По словам М. БРОДСКОГО, МВД должно контролировать, чтобы рецептурные лекарственные средства продавались исключительно по рецептам. При этом данный пункт также планируется включить в лицензионные условия.

Участники совещания также обсудили вопросы сокращения лицензированных видов работ в медицинской отрасли и возможного введения взимания НДС при продаже медпрепаратов с одновременной реализацией концепции страховой медицины.