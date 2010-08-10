ГЛАВНОЕ на 10 августа (вечер)

Агро АФУ заявляет, что селяне придерживают зерно На сегодняшний день в Украине собрано более 27 млн. тонн зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора Аграрного фонда Украины (АФУ) Александр ЛАВРИНЧУК.

По его словам, в Украине сегодня собрано более 27 млн. тонн зерна, но на сертифицированные элеваторы поступило только 7,5 млн. тонн, поскольку большая часть хлеба находится на токах в связи с хорошими погодными условиями.

Заместитель гендиректора АФУ добавил, что грядущие изменения погоды, то есть дожди, могут поставить под угрозу безопасность такого хранения и качество зерна.

А.ЛАВРИНЧУК также отметил, что сельхозпроизводители в ожидании роста цен перестали реализовать зерно.

Возможное введение Украиной эмбарго вызвало рост цен на пшеницу

Рост цен на пшеницу возобновился сегодня на мировых рынках после того, как поступили сообщения об обращении значительной группы экспортеров к правительству Украины с требованием ввести временное эмбарго на экспорт зерновых. В результате к 13.30 мск на электронных торгах Чикагской товарной биржи бушель пшеницы /27,3 кг/ подорожал на 0,7 проц и сейчас за него дают 7,4875 долл, сообщает ИТАР-ТАСС.

За последние две полные торговые сессии падение цены бушеля пшеницы составило 8,8 проц с пикового показателя для текущего года в 8,68 долл. Однако сейчас их рост возобновился.

Трейдеры продолжают внимательно отслеживать ситуацию, создающуюся в северной части черноморского бассейна, куда сходятся зерновые экспортные пути из Украины, России и Казахстана. Именно размер поставок зерна на мировой рынок из этого региона мира и определит, по мнению специалистов, уровень цен, в первую очередь, на пшеницу и ячмень в ближайшие месяцы.

Согласно новейшим оценкам специалистов аналитической службы F.O.Licht, осуществляющих мониторинг мирового зернового рынка, в текущем аграрном году, который закончится в июне 2011 г, общемировое производство пшеницы достигнет 645,7 млн метрических тонн. Это на 10,7 млн тонн меньше, нежели их предыдущая оценка.

Эксперты предвидят потерю части урожая в Канаде, Украине, России, Германии, Франции, Казахстане, Пакистане.

Относительно урожая пшеницы в России F.O.Lich определяет его в размере 44 млн тонн или на 21 проц меньше, нежели сделанная в июле предыдущая оценка этой службы.

Трейдеры сообщают, что крупнейшие спекулятивные фонды сейчас активно действуют на мировом зерновом рынке, что создает на нем ситуацию повышенной неопределенности.

Финансы Правительство требует прекратить спекуляции в связи с возобновлением сотрудничества Украины с МВФ - заявление ПС Кабмина Кабинет министров Украины требует прекратить политические спекуляции в связи с возобновлением сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабмина, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечено, что получение нового кредита МВФ важно для Украины, поскольку “позволит восстановить финансовую систему, обеспечит стабильность курса гривни, повысит инвестиционную привлекательность страны, вернет доверие со стороны международного сообщества, что в результате приведет к росту уровня жизни украинского народа”.

В заявлении также отмечается, что предыдущее правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО “покупало российский газ по 330 долларов, а продавало, заигрывая с населением перед выборами, по 50”.

“Покрывая разницу одолженными деньгами, она фактически оплатила свои выборы за счет ссуд МВФ. Таким образом, ТИМОШЕНКО, стремясь к власти любой ценой, вогнала Украину и каждого из нас, в том числе и еще нерожденных украинцев, в колоссальные долги”, - отмечено в заявлении.

В пресс-службе правительства подчеркивают, что с декабря 2007 года по февраль 2010 года государственный долг возрос более чем втрое и достиг 316 млрд. грн. “А это значит, что каждый украинец должен по 7000 грн. Такого «дорогого» правительства не было еще ни в одной стране мира. Каждый год правление ТИМОШЕНКО обходилось нашему государству в 100 млрд. грн. Не обоснованная цена на газ привела к перекосам в экономике и обернулась реальной проблемой для государственного и семейных бюджетов”, - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в этом году новой власти удалось “снизить цену на импортируемый газ почти до 230 долларов”. “Но поскольку все время жить в долг невозможно, возникла необходимость, в соответствии с законами рыночной экономики, изменять цену для населения, повышая ее на 50%. Другого пути сохранить экономическую независимость Украины, стабилизировать финансовую ситуацию, уменьшить размер государственного долга, прекратить разрушение отечественной нефтегазовой отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства просто не существует”, - говорится в заявлении.

В документе отмечено, что нынешнее правительство Николая АЗАРОВА “категорически отвергает политику популизма, и не собирается ради рейтингов жертвовать благополучием и стабильностью страны, отказываясь от необходимых, хотя и непопулярных на начальных этапах реформ”.

Денежная база в РФ за январь-июль возросла на 10,06% Денежная база в России в широком определении за январь-июль 2010 г возросла на 10,06 проц - с 6 трлн 467,3 млрд руб на 1 января до 7 трлн 117,6 млрд руб на 1 августа. За июль 2010 г денежная база сократилась на 1,75 проц. Об сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на официальную информацию Центробанка РФ.

В том числе сумма наличных денег в обращении увеличилась за 7 месяцев на 6,97 проц - с 4 трлн 622,9 млрд руб до 4 трлн 945 млрд руб. В этот показатель включаются остатки в кассах кредитных организаций, но не включаются наличные деньги в кассах учреждений Банка России.

Остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России за январь-июль 2010 г снизились с 900,3 млрд руб до 605,2 млрд руб.

Обязательные резервы кредитных организаций увеличились со 151,4 млрд руб до 180,8 млрд руб.

Депозиты кредитных организаций в Банке России сократились с 509 млрд руб до 350,7 млрд руб.

Сумма облигаций Банка России /ОБР/ у кредитных организаций возросла с 283,7 млрд руб до 1 трлн 035,8 млрд руб.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги /с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций/, остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Доллар США растет в преддверии заседания ФРС

Доллар США растет во вторник, поскольку трейдеры корректируют объем коротких позиций в преддверии заседания ФРС США, на котором могут быть одобрены дополнительные меры поддержки американской экономики. Об этом сообщает Рейтер.

Рынок единодушно ждет от Федерального резерва пессимистичной оценки текущего состояния экономики США, однако единого мнения по поводу того, ограничится ФРС словами или примет какие-то меры - нет. Некоторые полагают, что Центробанк вернет рынку средства, заработанные на ипотечных бумагах с истекающим сроком погашения, но не станет возвращаться к полномасштабной политике количественного смягчения.

Инвесторы также продают высокорисковые валюты на фоне падения азиатских и европейских фондовых рынков.

"Мы видим, что некоторые корректируют объем коротких позиций в преддверии решения ФРС, и сейчас наблюдается неприятие риска из-за снижения азиатских рынков акций, вызвавшего распродажу высокодоходных валют, таких как австралийский доллар", - сказал Кристиан Лоуренс, валютный аналитик RBC Capital Markets.

К 15.00 МСК евро подешевел к доллару на 0,50 процента до $1,3157/61. В пятницу единая европейская валюта достигала трехмесячного пика к доллару на уровне $1,3334.

Страхование СК «Оранта» по итогам 2010 г. рассчитывает получить 1 млн. долл. прибыли

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам 2010 года рассчитывает получить чистую прибыль в размере 1 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

«Я думаю, мы будем стремиться к годовой прибыли 1 млн. долл.», - сказал он.

О.СПИЛКА отметил, что такой достаточно скоромный прогноз прибыли учитывает все еще сложную ситуацию на страховом рынке.

«Пока не видна ситуация с разрешением важных для рынка вопросов связанных, с принятием антикризисного закона. Для рынка страхования ни один такой закон не был принят – закон, который бы облегчил ему работу хоть как-то», - подчеркнул глава набсовета.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2009 года составил 715 млн. грн., страховые выплаты – 345,4 млн. грн.

СК «Оранта» по итогам января-марта 2010 года получила чистую прибыль в размере 1,215 млн. грн. против 49,75 млн. грн. убытка за аналогичный период 2009 года.

Уставный капитал компании составляет 775,125 млн. грн., активы на конец марта – 1 млрд. 197,165 млн. грн.

На общем собрании 30 октября 2009 года акционеры НАСК «Оранта» утвердили результаты подписки на акции допэмисии на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю «Дельта Банка» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По состоянию на начало декабря 2009 года, основными акционерами компании являлись: АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) – 4,778493%; Colorino Trading Limited (Кипр) – 5,642165%; Saleta Limited (Кипр) – 5,642066%; АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы) – 30,393820%; «Беквуд Холдингс Лимитед» (Кипр) – 16,160849%; «Чилвел Лимитед» (Кипр) – 18,340226%.

ФР Покупатель «Лугансктепловоза» все еще не перечислил деньги за предприятие - ФГИ

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) все еще не перечислила деньги за приобретенный 15 июня этого года 76,001% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В свою очередь близкий к Кабинету министров Украины источник сообщил агентству УНИАН, что стороны продолжают вести «тяжелые» переговоры. По словам источника, ситуация остается неопределенной, в том числе и в связи с тем, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, о договоренностях с которым заявляет российская сторона, на данный момент находится в отпуске.

Ранее ФГИУ заявил, что уведомил «Брянский машиностроительный завод» о начислении пени за несвоевременную оплату покупки 76% акций «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года ФГИ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза». 15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” снова приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжение №1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом».

В список рынка котировок Украинской биржи добавлен выпуск НДС-облигаций В список рынка котировок Украинской биржи добавлены 30 выпусков наиболее ликвидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также один выпуск НДС-облигаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

По информации пресс-службы, биржевая комиссия по операциям с ОВГЗ до конца 2010 года взиматься не будет. Тариф биржи, который начнет действовать с 1 января 2011 года, будет установлен Биржевым советом осенью этого года.

Как отметили на бирже, помимо твердых котировок на рынке ОВГЗ Украинской биржи существует возможность выставлять индикативные котировки репо.

Основными преимуществами расчетной технологии рынка ОВГЗ на Украинской бирже являются: отсутствие необходимости подписывать бумажные договоры купли-продажи, преддепонирование облигаций продавцом на момент расчетов; возможность изменить дату расчетов на более раннюю по согласованию сторон сделки.

К торгам на рынке ОВГЗ допускаются члены биржи, зарегистрировавшие хотя бы один код клиента или код собственных операций с привязкой к счету в депозитарии Национального банка Украины.

По словам директора инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Артемия ЕРШОВА, запуск торгов ОВГЗ на Украинской бирже позволит частным украинским инвесторам в будущем получить доступ к этому инструменту посредством работающей там платформы для интернет-трейдинга. Кроме того, по его мнению, запуск торгов гособлигациями на Украинской бирже поможет формировать стоимость ОВГЗ на вторичном рынке более транспарентно и повысит их ликвидность.

Как отметил председатель правления Украинской биржи Олег ТКАЧЕНКО, на первом этапе к торгам будут допущены самые ликвидные выпуски, в дальнейшем планируется расширять этот список в зависимости от потребностей участников. «До сих пор рынок госбумаг был доступен преимущественно крупным игрокам, но мы надеемся, что развитие технологии расчетов со временем сделает данный инструмент удобным и для частных инвесторов», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, до сегодняшнего дня активные торги по облигациям внутреннего государственного займа проходили на другой организованной торговой площадке – бирже ПФТС.

ТЭК Цены на нефть упали ниже 81 долл/баррель

Цены на нефть опустились во вторник ниже отметки в $81 за баррель из-за опасений падения спроса на топливо среди крупнейших мировых потребителей энергоресурсов и на фоне укрепления американского доллара, сообщает Рейтер.

К 15.05 МСК сентябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть потеряли $0,94 до $80,54 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $1,21 до $79,78 за баррель.

На прошлой неделе нефтяные цены достигли самого высокого уровня с мая нынешнего года - $82,97 за баррель, однако трейдеры тогда предупреждали об их будущем снижении из-за переизбытка предложения на рынке.

"Они уклоняются от роста. Если доллар укрепляется, они снижаются. Если доллар ослабевает, они растут", - сказал один трейдер, попросивший не называть его имени.

Новостью, спровоцировавшей продажу нефтяных фьючерсов, во вторник стало сообщение о снижении импорта в Китай в июле.

Китай в июле импортировал 19 миллионов тонн нефти, или 4,47 миллиона баррелей в сутки, сообщило Генеральное таможенное управление. Это на 17,5 процента ниже июньского рекорда в 5,4 миллиона баррелей в сутки.

"Рынок находится под давлением из-за замедления в Китае", - отметил Джонатан Бэррэтт из Commodity Broking Services.

Вечером внимание рынка переключится на заседание ФРС США. Большинство аналитиков ожидает, что центральный банк США сохранит процентные ставки на нынешнем уровне и, возможно, объявит о новых мерах поддержки экономики.

Транспорт В этом году в Украине будет сдано 720 км дорог – "Укравтодор"

В этом году в Украине планируется сдать в эксплуатацию 720 км дорог, сообщил председатель Государственной службы автомобильных дорог Владимир ДЕМИШКАН сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи глава государства отметил, что сегодня в Украине требуют внимания не только магистральные дороги, но и дороги местного значения.

В свою очередь, В.ДЕМИШКАН отметил, что приоритетным для деятельности Укравтодора является обеспечение эффективной работы отрасли, доведение до нормального состояния всех дорог в Украине. В то же время, особое внимание, по его словам, следует обратить именно на организацию транзитного движения. “Мы над этим работаем, и уже сегодня, за время короткое это, отработана программа выполнения работ на 2010 год”, - сказал он, добавив, что эта программа согласуется с программой подготовки Украины к проведению финальной части Евро-2012.

“Уже в 2010 году мы планируем сдать в эксплуатацию 720 км дорог”, - доложил В.ДЕМИШКАН.

По его словам, речь идет, в частности, об автомагистрали Киев - Львов (60 км из 240 км будут сданы к Дню Независимости), объездной дороге вокруг Луганска, строительство которой планируется завершить в октябре. Несколько дней назад, сообщил В.ДЕМИШКАН, завершилось сооружение второй очереди объезда вокруг Черновцов.

Кроме того, в этом году будут сданы в эксплуатацию 100 км объездной дороги вокруг Харькова.

Он также проинформировал Президента о том, что через три месяца планируется завершить строительство путепровода в столичных Жулянах.

Строительство. Недвижимость Фонд молодежного строительства выпустит облигации на 500 млн.грн .

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в 2011 году планирует выпустить облигации на сумму до 500 млн. грн., чтобы привлечь средства на вторичном рынке финансирования для реализации программ фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

«Сегодня мы направили предложение в Кабинет Министров, чтобы мы могли в следующем году выпустить облигации до 500 млн. грн. под государственные гарантии», – сказал он.

Л.РЫСУХИН добавил, что необходимые средства для выпуска облигаций должны быть заложены в госбюджете.

Председатель правления фонда отметил, что на прошлой неделе Министерство экономики утвердило порядок выпуска облигаций под госгарантии. По его словам, процентная ставка по облигациям будет в два раза меньше, чем у коммерческих банков, в пределах учетной ставки Нацбанка плюс 3-4% (11,5-12,5%).

«Это, конечно же, не будет 3%, это будет больше. Но в любом случае, я думаю, будет как минимум раза в два меньше, чем у коммерческих банков», – сказал он.

По словам Л.РЫСУХИНА, у фонда нет опыта привлечения средств для реализации программ молодежного строительства, так как до сих пор программы фонда финансировались за счет государственного и местных бюджетов.

Предправления фонда отметил, что, кроме финансирования программ из государственного и местных бюджетов и выпуска облигаций, в качестве дополнительного источника финансирования фонд также рассматривает средства крупных корпораций, которые заинтересованы в сохранении своих трудовых коллективов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Фонд молодежного строительства планирует увеличить госфинансирование до 200 млн. грн. для предоставления льготных кредитов.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.

БТИ с 1 октября будет регистрировать сделки сервитута и аренды недвижимости

Бюро технической инвентаризации с 1 октября 2010 года, помимо регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и объекты незавершенного строительства, будут осуществлять регистрацию права пользования (сервитут) на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках; права пользования (наем, аренда) строением или иным капитальным сооружением, их отдельными частями.

Об этом УНИАН сообщила юрист адвокатской компании Arzinger Елена ВЕРБА, комментируя приказ Министерства юстиции №1692/5 от 29 июля 2010 года.

Согласно приказу, временное положение о порядке государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, утвержденное приказом Министерства юстиции Украины от 7 февраля 2002 года № 7/5, излагается в новой редакции.

В частности, на БТИ также возлагается регистрация доверительного управления недвижимым имуществом и ведение учета бесхозного недвижимого имущества.

Главным архитектором Киева избран Сергей Целовальник Конкурс на замещение вакантной должности начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА – главного архитектора Киева выиграл Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на решение конкурсной комиссии, которое было принято сегодня.

Информация о конкурсе была обнародована в газете «Хрещатик» 2 июля, а также на официальном веб-портале Киевской городской власти в разделе «вакансии».

Документы на участие в конкурсе поступили в целом от 10 претендентов. Дополнительно в конкурсную комиссию претенденты подавали перечень научных работ и проектов в области архитектуры и строительства, планшеты с иллюстрацией работ, а также письменные предложения и творческие разработки, связанные с проектированием объектов архитектуры. Все 10 заявителей были допущены к участию в конкурсе.

Конкурс проводился в два этапа.

По итогам тестирования все кандидаты успешно сдали тесты и набрали больше 50% максимальной суммы баллов и были допущены к участию в следующем этапе конкурса.

Сегодня было проведено заседание конкурсной комиссии, на котором кандидаты защищали свои творческие разработки и концепции развития архитектуры Киева.

Распоряжение о назначении С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА на указанные должности на основании конкурса ожидается в ближайшие дни, подчеркнули в пресс-службе КГГА.

ТВ Янукович поручил правоохранительным органам предотвратить рейдерский захват «Тониса»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение правоохранительным органам разобраться с ситуацией, которая возникла вокруг телевизионного канала «Тонис».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул недопустимость любого незаконного вмешательства в деятельность СМИ в Украине.

Пресс-служба Президента напоминает, что трудовой коллектив «Тониса» сегодня, 10 августа, обратился с открытым письмом к главе государства с просьбой предотвратить уничтожение и поглощение канала.

Аптечный бизнес Аптеки, нарушающие правила торговли рецептурными препаратами, будут лишаться лицензий

Государственный комитет предпринимательства и регуляторной политики (Госкомпредпринимательства) предлагает лишать лицензии аптечные учреждения за продажу рецептурных лекарств без рецепта или нарушения при торговле наркотическими медицинскими препаратами.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, соответствующая инициатива комитета была поддержана представителями Минздрава, МВД и фармацевтического бизнеса в ходе рабочего совещания по вопросу усиления контроля за выполнением аптеками лицензионных условий.

«У нас сейчас аптеки, если они нарушили лицензионные условия по торговле наркотическими лекарственными средствами, только лишаются права ими торговать. Убежден, что такую аптеку нужно карать жестче, ее вообще стоит лишать лицензии на работу», - цитирует пресс-служба главу комитета Михаила БРОДСКОГО.

По словам М. БРОДСКОГО, МВД должно контролировать, чтобы рецептурные лекарственные средства продавались исключительно по рецептам. При этом данный пункт также планируется включить в лицензионные условия.

Участники совещания также обсудили вопросы сокращения лицензированных видов работ в медицинской отрасли и возможного введения взимания НДС при продаже медпрепаратов с одновременной реализацией концепции страховой медицины.

ЧП 5 западным областям Украины угрожает подтопление – Клюев

В западных регионах Украины существует вероятность подтопления населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил на расширенном селекторном совещании с руководителями областных государственных администраций.

“Существует вероятность подтопления на территории Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что, по прогнозам метеорологов, в Западной Украине ожидаются значительные осадки, и дал поручение руководителям соответствующих регионов принять необходимые профилактические меры и держать ситуацию под полным контролем.