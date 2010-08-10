анонс на 11 августа

10-00 – Состоится заседание Кабинета министров Украины

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11-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Horizon Capital инвестирует в развитие «Датагруп». Участники: Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета «Октава капитал», основатель компании «Датагруп»; Александр Данченко, генеральный директор «Датагруп»; Наталия Яресько, соуправляющий партнер Horizon Capital (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 5370266, ekaterina.mashevskaya@datagroup.ua.

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12-00 - Пресс-конференция народного депутата от БЮТ Олега Ляшко о внедрении моратория на повышение тарифов на газ (ул. Туровская, 13).

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13-30 - Состоится совместная пресс-конференция ведущих операторов мобильной связи Украины на тему: «Создание Фонда универсальных услуг: позиция операторов мобильной связи Украины». Учасники: Андрей Осадчук, директор департамента регуляторно-правового обеспечения «Киевстар»; Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю «МТС Украина»; Юрий Курмаз, директор по корпоративным отношениям life:); Иван Коломоец, директор по правовому и лицензионному обеспечению бизнеса «УРС» (Пресс-центр «Український час», ул. Крещатик 2).

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15-00 - Американская торговая палата проведет открытое заседание Комитета Палаты по вопросам налогообложения. В работе примет участие зам..министра финансов Украины Татьяна Ефименко. Встреча посвящена рассмотрению проекта Налогового кодекса, обнародованного 3 августа 2010 года (Horizon Business Centre, ул. Амосова 12, 15 этаж)

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15-00 - Пресс-конференция на тему: «Формирование новых механизмов гарантирования безопасности туристов». Участники: зам.председателя Госслужбы туризма и курортов, глава Лицензионной комиссии Госслужбы туризма и курортов Сергей Семкин; начальник управления Госслужбы туризма и курортов Ольга Соколова; президент Лиги страховых организаций Украины Наталия Гудима; юрист Виктор Мокрицкий. Организатор - Государственная служба туризма и курортов. (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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16-00 - Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей Костусев примет участие в прямой телефонной линии редакции газеты «Комсомольская правда». Вопросы: Когда банки перестанут навязывать свои страховые компании? :. и др..Телефонная линия будет работать по номеру (044) 205-43-66 (редакция газеты «Комсомольская правда», ул. Фрунзе, 104, 5 этаж.).