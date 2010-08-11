Воздух в Москве становится чище

Воздух в Москве в среду утром чистый, смога не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.

Ситуация со смогом несколько улучшилась уже в понедельник - содержание угарного газа в воздухе столицы вечером было в два раза ниже предельно допустимой концентрации. Во вторник утром смога стало еще меньше. Содержание угарного газа в воздухе Москвы упало ниже нормы.

В настоящее время на улицах Москвы нет задымленности и не чувствуется запах гари, горожане и гости столицы могут дышать свободно.

Аномальная жара и засуха установились в московском регионе с середины июня, они привели к природным пожарам в Подмосковье.

Для борьбы со смогом в Москве распыляют водяное облако.