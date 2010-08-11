В Подмосковье затопят наиболее опасные торфяники

Правительство РФ выделит на затопление наиболее опасных торфяников в Московской области 300 млн. рублей (около 10 млн. долларов).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Я только что разговаривал с губернатором Московской области, мы выделяем ему из федерального бюджета дополнительно 300 млн. рублей на работу по затоплению наиболее опасных очагов и дальнейшему их обводнению», - заявил В.ПУТИН.

Он рассчитывает, что будут проведены необходимые работы и созданы такие условия, которые минимизируют негативные последствия в случае наступления пожароопасной ситуации на торфяниках в последующие годы.

«Вы знаете, что Москва задыхается в дыму, и это повторяется уже не первый год. Связанно это с тем, что брошены торфяники, на которых раньше работали, никто за ними не следит», - сказал он.