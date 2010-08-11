ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Адвокат экс-замглавы таможни Макаренко просит допросить топ-менеджеров «Газпрома», в котором пишет - адвокат экс-замглавы Гостаможни Анатолия Макаренко просит СБУ допросить в качестве свидетеля главу правления "Газпрома" Алексей Миллера и его зама Валерия Голубева относительно обстоятельств и условий составления договоров, связанных с газом RosUkrEnergo…

http://delo.ua/vlast/politika/advokat-eks-zamglavy-tamozhni-makarenko-prosit-doprosit-top-menedzherov-gazproma-143830/

* * *

Также «Дело» в материале «Кто может обанкротиться вслед за «Кариа Тур» пишет - в распоряжении издания оказались финансовые показатели ведущих туроператоров страны. Согласно им, вслед за «Кариа Тур» риск обанкротиться грозит еще нескольким известным компаниям…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kto-mozhet-obankrotitsja-vsled-za-karia-143718/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Хлебная доля», в котором пишет – Минагрополитики и зернотрейдеры договорились о совместных действиях. Как стало известно изданию, министерство предложит Кабинету министров ввести квоты на экспорт зерновых из Украины. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке и создать правительственный запас пшеницы. Однако может обернуться убытками для операторов рынка, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485567

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин порадует инвесторов», в котором пишет – правительство определилось со вторым выпуском НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению налога: до конца этой недели Министерство финансов эмитирует бумаги на сумму более 10 млрд грн. для 100 крупных предприятий. Эксперты считают нецелесообразным решение Кабмина разбить выпуск облигаций на несколько траншей, т.к. первая эмиссия облигаций внутреннего госзайма неделю назад осталась незамеченной на рынке…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485569

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Вложение в сбережение» пишет – экономия энергоресурсов до недавнего времени не входила в перечень приоритетных задач украинского бизнеса. Однако решение правительства отказаться от субсидирования экономики через убыточные тарифы заставляет компании коренным образом пересмотреть свои подходы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485561

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Нужны ли победителям соперники» пишет – вчера НЭК «Укрэнерго», являющаяся оператором магистральных электросетей, выставила на аукцион мощности сечений линий межгосударственных электросетей для экспорта электричества в Молдову на сентябрь этого года. Исходя из предложения НЭК, график возможных поставок электроэнергии в молдавском направлении может получиться довольно рваным и малопривлекательным для потенциальных операторов…

http://markets.eizvestia.com/full/nuzhny-li-pobeditelyam-soperniki

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Ирак сделает новое предложение» пишет – Ирак намерен стать крупнейшим поставщиком природного газа в европейские страны. Для этого страна планирует в ближайшие два года начать промышленную добычу голубого топлива с привлечением иностранных инвесторов. Среди них могут быть и украинские компании. Данный вопрос станет компетенцией нового посла Ирака в Украине, который уже прибыл в Киев, но официально вступит в должность осенью, после вручения верительных грамот президенту Украины…

http://markets.eizvestia.com/full/irak-sdelaet-novoe-predlozhenie

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Главный архитектор Киева Сергей Целовальник: «Попов сказал, что я буду мэром города в вопросах архитектуры» пишет - вчера были подведены итоги конкурса на должность главного архитектора Киева. Конкурсная комиссия, возглавляемая и.о. мэра Александром Поповым, единогласно проголосовала за кандидатуру Сергея Целовальника. Издание поинтересовалась у Сергея Анатольевича, чем он собирается заниматься в новой должности?..

http://mycityua.com/articles/life/2010/08/11/042023.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Греки трусят своих богачей» пишет - в борьбе за каждую копейку для бюджета власти Греции отчаянно выбивают налоги с самых злостных неплательщиков – богачей и частных предпринимателей. В стране снова начались забастовки…

http://mycityua.com/articles/world/2010/08/11/030923.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Евро будет дешеветь, доллар - расти» пишет - во вторник евро, который за последний месяц набрал к гривне более 50 копеек (рост с 10 до 10,51 грн. за евро) подешевел сразу на 8 копеек (во вторник средний курс был 10,29 при покупке и 10,43 — при продаже). Эксперты называют его былой рост спекулятивным и прогнозируют, что в ближайшие неделю-две евровалюта еще подешевеет до 10,25—10,30 грн. и стабилизируется. Доллар же, по их мнению, должен сегодня стоить около 7,8 грн., потому что предложения валюты много. Но слишком дешевый «зеленый» невыгоден нашим экспортерам, поэтому Нацбанк удерживает курс, выкупая на межбанке излишки…

http://www.segodnya.ua/news/14162030.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ сдался в третий раз. Учетная ставка "нырнула" в июнь 2007-го...» пишет - НБУ в третий раз за год снизил учетную ставку - с 8,5% до 7,75%. Причина - улучшение состояния экономики. Но эксперты предостерегают, что уже осенью начнется рост потребительских цен...

http://economics.unian.net/rus/detail/55705

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Всех в Москву!» пишет - Международный финансовый центр в Москве нуждается в масштабной рекламной кампании, уверено Минэкономразвития: нужно завести специальный интернет-портал, работать с соотечественниками и рассказывать российские «истории успеха». Эксперты советуют чиновникам быть более реалистичными…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/11/243328

* * *

Издание «Известия» в публикации «Отобрали копеечку» пишет – первая в истории русская денежная единица прекращает хождение. Центробанк недоволен тем, что на выпуск мелких монет приходится тратить большие деньги, а необходимости в них нет. Эксперты задумку финансовых властей поддерживают, но напоминают: с копейкой прощались не раз. А она возвращалась снова и снова…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144796/

(УНИАН)