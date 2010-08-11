Отходы леспромхозов - одна из причин лесных пожаров

Одна из причин лесных пожаров – большое количество отходов лесопромышленности. Такое мнение высказал глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван НАДЕИН, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

«В Украине, к сожалению, нет комплексной эффективной программы по работе с отходами лесопромышленности. Как следствие, её потенциал используется не на 100%. По данным Госкомлесхоза, ежегодно в украинских лесах остается около 2 млн. куб. м отходов, что повышает вероятность возникновения и распространения пожаров, а общий теоретический потенциал составляет 28 млн. куб. м ежегодно», - заявил эксперт.

«Как правило, древесная щепа, ветки и другие отходы, которые остаются после санитарной чистки леса, выбрасываются и остаются гнить в оврагах. В то же время их можно использовать при производстве альтернативного твердого топлива (топливных брикетов и гранул)», - отметил он.

По словам И.НАДЕИНА, европейские страны уже научились использовать отходы лесопромышленности. «Например, Германия обладает потенциалом в 3 млн. куб. м отходов и это ведущая страна-производитель альтернативного твердого топлива. В Украине объем производства с каждым годом увеличивается, но мы способны на большее. Тем более, после стремительного роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги, когда отапливать дома с помощью котлов на твердом топливе стало более выгодно», - подчеркнул эксперт.

И.НАДЕИН отметил, что на территории государственных лесхозов должны быть построены объекты малой альтернативной энергетики – теплоэлектростанции на биомассе. «Строительство таких мини-ТЭС мощностью 1 мВт электроэнергии и 2 Гкал тепла в час в течение 5-7 лет поможет сократить потребление газа на 20-25% и, соответственно, удешевить стоимость жилищно-коммунальных услуг. И главное, что инвесторы, как украинские, так и западные, готовы начать строительство таких объектов. От государства они лишь ждут гарантий, что программа развития альтернативной энергетики будет реализовываться не только на бумаге», - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что кроме укрепления энергетической независимости, такой шаг даст возможность создать тысячи дополнительных рабочих мест.

«Нам нужно создать целую инфраструктуру – построить лесные дороги, запустить мини-ТЭС, обеспечить доставку тепла и электроэнергии жителям наиболее лесистых областей. Это в первую очередь Житомирская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая области, экономика которых нуждается в новых, экономически выгодных проектах», - отметил эксперт.

В ассоциации напомнили, что по итогам 2009 года объем производства альтернативного твердого топлива в Украине составил около 300 тыс. тонн. Более 90% своей продукции отечественные производители экспортируют в страны ЕС. Ожидается, что по итогам 2010 г. производство топливных брикетов и гранул в Украине увеличится до 550-600 тыс. тонн.