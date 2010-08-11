ГЛАВНОЕ на 11 августа (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Янукович и Медведев договорились о проведении осенью заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о проведении – предварительно 2 ноября – следующего заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, а также о второй встрече с руководителями приграничных регионов 3 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в телефонном разговоре главы государств обсудили ситуацию с развитием торговли между Украиной и Россией. Как было отмечено, уровень товарооборота между государствами за последние 5 месяцев возрос почти в два раза и составляет сегодня более 12 млрд. долларов. Стороны согласились, что в этой области сотрудничества необходимо и в дальнейшем снимать барьеры и улучшать условия для бизнеса.

Д.МЕДВЕДЕВ также в очередной раз поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за посильную помощь, которую предоставляет украинская сторона в ходе борьбы с лесными пожарами.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что локализация пожаров в России и постепенная стабилизация ситуации являются очень хорошей новостью для Украины. Он подчеркнул, что в Украине также принимаются масштабные меры для предупреждения пожаров, в первую очередь, с целью сохранения жизни, здоровья и имущества людей.

Общество

Контроль питьевой воды и продуктов питания усилят

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет о необходимости контроля за питьевой водой и продуктами питания в связи со сложными погодными условиями.

Об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«С целью недопущения неблагоприятной эпидемиологической ситуации прошу усилить контроль за качеством питьевой воды и продуктов питания в реализации», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил необходимость обеспечения охраны источников и объектов централизованного водоснабжения, а также мер по недопущению попадания в окружающую среду возбудителей инфекционных болезней от объектов, представляющих такую потенциальную угрозу.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что с 1 по 9 августа в Украине возникло 779 пожаров на территории в 3 тыс. 324 га. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество пожаров возросло только на 3%, но их масштаб значительно больше, чем в прошлом году.

Тигипко считает необходимым увеличить стаж работы для получения минимальной пенсии

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что нужно увеличить срок стажа, необходимый для выхода на пенсию, который на сегодняшний день составляет 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что это непопулярная мера, однако ее необходимо вводить вместе с другими непопулярными мерами для того, чтобы реформировать пенсионную систему Украины и нормализовать ситуацию в Пенсионном фонде.

«Будет, скорее всего, постепенно подниматься пенсионный возраст для женщин. Я считаю, что мы обязательно должны ввести определенное ограничение на вновь начисляемые максимальные пенсии. Я не знаю, что еще войдет в такие меры, но думаю, что нам придется пересмотреть такую норму, что когда человек проработал 5 лет и может рассчитывать на минимальную пенсию. Я считаю, что это не очень правильно. 5 лет – это слишком мало для получения минимальной пенсии», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Об этом говорится в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду. Как отмечается в документе, с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства обязуется в сентябре подать в Верховную Раду проект закона, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

ТЭК

Тигипко предупредил о втором повышении тарифов на газ для населения

В апреле 2011 года правительство планирует провести второй этап повышения тарифов на газ для населения.

Об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Что касается этого повышения – мы его поставили. И если мы не сможем другими путями сбалансировать бюджет «Нафтогаза» за это время, мы пойдем на то, что эти цены (тарифы – УНИАН) будут подняты до экономически обоснованных. Все, точка», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что Украина будет выполнять абсолютно все обязательства, взятые в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Все, что подписало государство в лице премьер-министра, главы Нацбанка и Минфина, мы выполним все до копейки. Все разговоры о том, что можно не выполнять соглашения с МВФ, - это личное мнение каких-то депутатов или политиков. Мы выполним все обязательства, которые на себя брали. Иначе кто к нам будет серьезно относиться и какое доверие мы получим от инвесторов?» - сказал С.ТИГИПКО.

«Нафтогаз» сократил убыток на 86% – до 0,3 млрд.грн.

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне сократило чистый убыток на 86,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 297,266 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 8,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 44 млрд. 723,638 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 11,6% – до 52 млрд. 451,474 млн. грн.

Кабмин утвердил финплан «Укрэнерго» на 2010 г. с прибылью 300 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НЭК «Укрэнерго» на 2010 год с прогнозируемой прибылью 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ЧЕХ.

По его словам, согласно утвержденному документу, доход компании в текущем году составит 2,5 млрд грн, что на 11,8% больше факта 2009 года.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» в 2009 году увеличило доход на 6% – до 2,142 млрд. грн.

Макропоказатели

Правительство планирует рост ВВП в 2011 г. 4,5% Правительство, по предварительным прогнозам Министерства экономики, планирует, что рост ВВП в 2011 году составит 4,5%, номинальный ВВП будет составлять 1 трлн. 253 млрд. грн.

Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его словам, инфляция в 2011 году ожидается на уровне 10-10,8%, дефицит бюджета госсектора (с учетом бездефицитности НАК «Нафтогаз Украины») – 3%.

С.ТИГИПКО сказал, что прогнозные показатели рассчитывались исходя из прогнозного курса Министерства экономики 7,95 грн. за 1 долл. США.

При этом он отметил, что совет Нацбанка пока не дал прогноз курса гривни на 2011 год.

Финансы

Бюджет пополнился 1 млрд. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 10 августа, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 077,81 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 2 февраля 2011 года – на 91,097 млн. грн. с уровнем доходности 9% годовых, 27 июля 2011 года – 912,63 млн. грн. и 11% годовых, 28 января 2015 года — на 1,039 млн. грн. и 13,9%, 25 сентября 2013 года – 73,045 млн. грн. и 12% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Бюджен Пенсионного фонда выполнен с начала года на 98,5%

По оперативным данным, в январе-июле 2010 г. в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех источников финансирования поступило более 110 млрд. грн., в частности собственные поступления составили 65 млрд. грн., или 98,5% плана. Плановые показатели по поступлениям фонда в июле выполнены на 99,9%.

Об этом говорится в сообщении ПФУ, размещенном на его официальном сайте.

За 7 месяцев т.г. органами фонда назначены пенсии 418 тыс. гражданам. В частности, согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных от военной службы и некоторых других лиц», назначены пенсии 17 тыс. военнослужащим силовых ведомств. Более 500 тыс. лицам проведен пересчет пенсий.

В связи с введением новых размеров прожиточного минимума Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» органами ПФУ проведен пересчет пенсий 12,3 млн. граждан.

Расходы бюджета Пенсионного фонда в январе-июле т.г. составили 109,5 млрд. грн., что на 14,5 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

ПФУ заявляет, что за 7 месяцев т.г. по всем регионам профинансированы пенсии в полном объеме. Средний размер пенсии на 1 июля т.г. составляет 1,104 тыс. грн., что на 141,69 грн. больше, чем в июле 2009 года.

НБУ снизил ставки рефинансирования на 0,75 п.п.

Национальный банк Украины (НБУ) с 11 августа снизил ставки по своим кредитам овернайт на 0,75 процентного пункта, после того, как с 10 августа снизил учетную ставку с 8,5% до 7,75% годовых, сообщил НБУ в письме к банкам (№14-101/3411-13726).

Согласно письму, ставка по кредитам с обеспечением государственными облигациями снижена с 9,5% до 8,75%, а по бланковым кредитам - с 11,5% до 10,75% годовых.

Агро

В Украине уже собрано более 28 млн. тонн зерна

На сегодняшний день в Украине собрано более 28 млн. тонн зерна.

Об этом сегодня на заседании кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он в очередной раз отметил, что у государства есть все возможности для того, чтобы не допустить повышения цен на хлеб.

"Сегодня есть все возможности для закупки качественного зерна в Аграрный фонд, освежения запасов резервного фонда и формирования региональных фондов для обеспечения внутренней потребности страны", - сказал А. КЛЮЕВ.

Кабмин намерен определить единого закупщика зерна в Аграрный фонд

Кабинет министров Украины намерен определить единого исполнителя по закупке зерна в Аграрный фонд (АФ).

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На сегодняшний день я внес с голоса дополнительно вопрос об определении единого исполнителя по закупке зерна в Аграрный фонд», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что Аграрный фонд выйдет на зерновой рынок для закупки зерна на сумму 5 млрд. грн. По словам министра, деньги на это имеются в наличии.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 22 июля во время встречи с министром аграрной политики Н.ПРИСЯЖНЮКОМ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.

20 июля Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что для закупки зерна Минагрополитики намереy привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.

Квоты на экспорт зерна будут согласовывать с трейдерами

В случае введения квот на экспорт зерна они будут согласованы с зернотрейдерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Если квоты будут даже вводиться, они будут вводиться в первую очередь на сегодняшний день на пшеницу для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. И они будут согласованы с зернотрейдерами», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что в случае введения квот они будут «мягкие и лояльные».

По его словам, в министерство обратились зернотрейдеры и зернопроизводители относительно необходимости совместно разработать меморандум о возможности введения квот на экспорт зерна.

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы.

Транспорт

“Киевский метрополитен” возглавил Владимир Федоренко

Исполняющим обязанности начальника коммунального предприятия “Киевский метрополитен” назначен первый заместитель руководителя предприятия Владимир ФЕДОРЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, 9 августа и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ встретился с руководящим составом и представителями трудового коллектива столичной подземки, где официально представил В.ФЕДОРЕНКО в качестве и.о. начальника метрополитена.

«Когда встал вопрос, кто будет руководить метрополитеном, я занимал и занимаю позицию, что такой уважаемый коллектив должен иметь руководителя, который прошел все этапы профессионального развития именно в вашем коллективе. Поэтому принято решение на будущее окончательно рекомендовать руководителем Киевского метрополитена Владимира Ивановича ФЕДОРЕНКО, который прошел от института до первого заместителя руководителя метрополитена», - сказал и.о. председателя КГГА.

Пресс-служба метрополитена отмечает, что исполнение обязанностей начальника Киевского метрополитена возложено на В.ФЕДОРЕНКО с 6 августа согласно распоряжению КГГА от 5 августа.

А.ПОПОВ поблагодарил коллектив столичной подземки за труд и отметил, что первоочередной задачей для метрополитена и города является стабилизация социально-экономической ситуации. По его словам, Киевский метрополитен должен работать без убытков, а в будущем выйти на прибыльный уровень для последующего технического развития предприятия.

Также А.ПОПОВ заверил коллектив предприятия, что киевская власть полностью поддерживает все проекты метрополитена и будет всячески способствовать их реализации.

Коммуникации

В Государственной службе специальной связи и защиты информации определили базовый стандарт, который должен использоваться в электронном документообороте органов государственной власти Украины .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи, таким базовым стандартом должен стать международный стандарт MoReq-2.

Такое решение было принято специалистами по результатам совещания, состоявшегося накануне в Государственном предприятии “Украинские специальные системы”.

“В пользу именно такого заключения свидетельствует многолетний опыт выполнения европейской программы “Электронный обмен данными между государственными администрациями, бизнесом и гражданами”. Итоги существования этой программы были подведены на недавнем форуме в Мадриде, где специалисты по 71 стране дали высокую оценку созданной в 2008 году уже второй версии программы – MoReq-2”, - заявляют в Госспецсвязи.

В то же время, отмечают в ведомстве, сегодня в Украине вопросы правительственного документирования и электронного документооборота не соответствуют международным стандартам. В частности, отдельные органы исполнительной власти пытаются создать ведомственные системы электронного документооборота. Но эти системы не имеют экспертных заключений по результатам государственной экспертизы в сфере криптографической защиты информации, и в некоторых случаях не соответствуют действующему законодательству, констатируют в Госспецсвязи.

«Самостоятельные попытки ввести электронный документооборот в отдельном государственном органе приводят к образованию неконтролируемых и несовместимых систем, которые работают в разных форматах и обеспечиваются преимущественно коммерческими структурами. Такой подход не дает возможности построить единую информационно-аналитическую систему контроля, осуществлять надлежащее государственное управление и гарантировать безопасность ведомственных баз данных», - заключают специалисты.

Введение единого базового стандарта, который признан одним из лучших на международном уровне, в сфере электронного документооборота органов власти Украины не только позволит усовершенствовать электронное управление, но и будет практическим шагом приближения государства к стандартам Европейского Союза, подчеркивают в Госспецсвязи.

(УНИАН)