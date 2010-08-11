Путин принял участие в тушении пожара

Глава правительства России Владимир Путин во вторник принял участие в ликвидации пожаров. В Рязанской области он в качестве второго пилота самолета-амфибии Бе-200 затушил два очага возгорания, пишут Известия.

Самолет главы правительства приземлился на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. После чего Владимир Путин сразу пересел на Бе-200 противопожарной авиационной группировки МЧС. Вместе с ним на борт поднялись министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу и губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Сначала в полете глава МЧС показал премьеру "в работе" установленный на самолете тепловизор. С помощью прибора осуществляются разведка и контроль за лесными пожарами. В данном случае на его экране легко можно было разглядеть скрытые в сплошной дымовой завесе очаги пожара. Именно на них самолет и сбрасывал воду - по 12 тонн за один заход. Система наведения на цель в самолете аналогична устанавливаемой на стратегических бомбардировщиках Ту-160.

Вскоре после взлета глава правительства неожиданно для всех прошел в кабину и занял место второго пилота. Необходимый для управления краткий инструктаж ему прямо в кабине пилота провел начальник Управления авиации МЧС, заслуженный летчик России Рафаиль Закиров. Затем Владимир Путин сам в течение получаса управлял как забором воды в реке Оке, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани. Самолет приводнялся на реку, не останавливаясь, за 11 секунд набирал 12 тонн воды и поднимался в небо. Спустя несколько минут Бе-200 снизился на предельно низкую высоту и на вираже сбросил воду на огонь. Очередной очаг пожара был потушен.

По завершении полета премьер поблагодарил летчиков и с аэродрома направился в поселок Криуша, который серьезно пострадал от лесного пожара в конце июля.

Это не первый полет Путина за штурвалом самолета. В октябре 1999 года он совершил десятиминутный полет на штурмовике Су-25УБ во время визита на учебно-тренировочную базу при Краснодарском высшем авиационном училище. В марте 2000 года, будучи и.о. президента, Владимир Путин на таком же истребителе прилетел из Краснодара в Грозный. Во время полета он восемь минут управлял самолетом. В 2005 году, будучи президентом, Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран". Он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Полет продолжался 5 часов. Владимир Путин в кабине бомбардировщика занимал командирское кресло. В том полете Ту-160 провел в воздухе дозаправку топливом c Ил-78.