Китай выделяет 3,9 млн. долларов помощи России

Китай выделяет 3,9 млн долл на оказание помощи России в борьбе с лесными пожарами. Об этом говорится в заявлении представителя министерства торговли КНР Яо Цзяня, размещенном сегодня на сайте ведомства, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, на борьбу с ударом стихии Китай предоставит 1 млн долл, а также отправит в Россию в ближайшее время гуманитарный груз на сумму 20 млн юаней /2,93 млн долл/, передает ИТАР-ТАСС.

Жертвами лесных пожаров, которые охватили 17 регионов России, стали более 50 человек, около 3,5 тыс жителей потеряли свои дома.