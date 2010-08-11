Главное на 11 августа (вечер)

Финансы

Внешний долг Украины составляет 316 млрд грн (40 млрд долларов) - это 36% от ВВП страны, сообщил журналистам вице-премьер Сергей Тигипко.

"Эта цифра для нас является критической. Нам будет очень сложно обслуживать такой уровень задолженности", - признал он.

По словам Тигипко, если не удастся ничего изменить в экономике, то Украина "придет к той ситуации, в которой оказались Греция, Румыния и Венгрия". "Чем это все закончится? Мы не сможем обслуживать эти долги, включим печатный станок, что приведет к росту цен и девальвации гривни", - отметил вице-премьер.

В 2009 г. госдолг Украины увеличился на 61,3%, до 39,685 млрд долл.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением (№1563-р от 28 июля т.г.) уменьшил на 7 млн. грн. сумму финансирования для приобретения Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилого строительства со сроком сдачи не позднее 25 декабря 2009 года, для обеспечения жильем граждан, которые, согласно законодательству, нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенном на сайте парламента.

Данная сумма уменьшена с 358 млн. 142,385 тыс. грн. до 351 млн. 136,365 тыс. грн.

Согласно документу, в перечне жилых домов и объектов незавершенного жилищного строительства для приобретения квартир ГИУ для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, были внесены изменения в характеристики дома по ул. Челюскинцев, 9 в Чернигове (застройщик – ООО «Интершляхбуд»), согласно которым количество квартир уменьшилось с 60 до 36, общая площадь – с 5,6 тыс. кв. м до 3,9 тыс. кв. м, сумма финансирования – с 23,7 млн. грн. до 16,7 млн. грн.

В результате данных изменений общее количество квартир уменьшилось с 1337 до 1313, общая площадь домов – с 88,1 тыс. кв. м до 86,5 тыс. кв. м.

В начале сентября Кабинет Министров Украины соберется на специальное заседание по вопросу проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

По ее словам, на спецзаседании правительства будут подведены итоги всенародного обсуждения проекта документа.

«Завершающая стадия такого обсуждения (проекта Налогового кодекса – УНИАН) – это обсуждение такого мероприятия на специальном заседании Кабинета Министров. И это специальное заседание Кабинета Министров состоится, по всей вероятности, 1 сентября, я так полагаю. Графика пока нет», – сказал Т.ЕФИМЕНКО.

Кабинет Министров Украины обязался не повышать зарплаты бюджетникам в государственном секторе, начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе.

Об этом идет речь в подписанном Меморандуме между Международным валютным фондом и Украиной, который обнародован на сайте Национального банка Украины.

С украинской стороны документ подписали премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу. В этом контексте мы будем воздерживаться от повышения заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого потребует механизм индексации на инфляцию зарплат госслужащих», - говорится в п.11 меморандума, в разделе «Условные обязательства».

Списки плательщиков налога на добавленную стоимость, долги по налогу которым будут погашаться за счет НДС-облигаций, будут окончательно сформированы до середины сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

По ее словам, списки должны быть сформированы до конца августа, однако этот процесс может затянуться. «Самый последний срок формирования списков – не позже середины сентября, но хотелось бы до конца августа», – сказала она.

Также Т.ЕФИМЕНКО отметила, что на сегодняшний день формируется второй список плательщиков НДС, в который войдут крупные налогоплательщики, сумма возмещения налога которым составит от 1 млн. грн.

Новости ТЭК

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в сентябре.

Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

Согласно сообщению, на месячный аукцион компания решила выставить 545 МВт пропускной способности так называемого Бурштынского энергоострова, который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение Бурштынского энергоострова разбито на 6 неравных лотов: один на 100 МВт (гарантированной поставки в течение месяца) и два по 50 МВт (только один лот гарантирован в течение месяца), а также один на 45 МВт (негарантированной поставки). Ко всем указанным лотам сечения приложено уточнение, что в период с 20 по 24 сентября свободной пропускной мощности по направлению в Румынию не будет. Кроме того, компания выставила на месячный аукцион два дополнительных лота сечения объемом по 150 МВт каждый, которые освободились после расторжения договоров с победителями годовых аукционов ООО «Востокэнерго» и ОАО «Захидэнерго». При этом поставки по данным лотам в случае их приобретения можно будет осуществлять в период с 1 по 5 сентября т.г.

Стартовая цена лотов с Бурштынского энергоострова колеблется в пределах от 404,6 тыс. грн. до 1,618 млн. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротвирская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 2,185 млн. грн. и 1,294 млн. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги пять негарантированных лотов суммарным объемом 350 МВт в направлении на Молдову. Стартовая цена лотов колеблется в пределах от 269,7 тыс. грн. до 1,348 млн. грн. По двум дополнительным лотам объемом 100 МВт и 50 МВт поставки можно будет осуществлять в период с 1 по 10 сентября.

Компания также выставила на аукцион 1,5 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. Сечение разбито на 5 негарантированных лотов. Стартовая цена по данным лотам колеблется в пределах от 971,1 тыс. грн. до 1,942 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 17 августа. Аукцион состоится 17 августа в 15:00 (Киев, ул. Коминтерна, 27).

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НЭК «Укрэнерго» на 2010 год с прогнозируемой прибылью 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ЧЕХ.

По его словам, согласно утвержденному документу, доход компании в текущем году составит 2,5 млрд грн, что на 11,8% больше факта 2009 года.

Госпредприятие «Энергорынок» выставит на втором тестовом аукционе по продаже электроэнергии в рамках перехода к рынку двухсторонних договоров 788,935 млн. кВт/ч (788,935 тыс. МВт/ч) электроэнергии по суммарной стартовой цене 242,3803 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом сообщается на официальном сайте оператора Оптового рынка электроэнергии.

Согласно сообщению, на аукционе будет предложена к реализации электроэнергия, выработанная НАЭК «Энергоатом», а также 5-ю тепловыми генкомпаниями, которая будет продаваться ровным графиком с периодом поставки с 1 по 30 сентября.

Электроэнергия разбита на 12 лотов, начальная цена которых колеблется от 5,584 тыс. грн. до 21,444 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 17 августа. Аукцион состоится 20 августа в 10.00 в админздании НКРЭ.

Польская нефтетранспортная компания PERN намерена назначить своего представителя в правлении компании "Сарматия", вместо подавшего в отставку в июне Марчина ЯСТШЕМБСКОГО, до сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь PERN Роман ГУРАЛЬСКИЙ.

Он сказал, что не располагает точной информацией, почему представитель польской компании не был назначен, как планировалось ранее, в начале июля, предположив, что главной причиной может быть сезон отпусков.

Р.ГУРАЛЬСКИЙ отметил, что представитель правления будет назначен обязательно до проведения внеочередного собрания акционеров «Сарматии».

«Собрание состоится, скорее всего, в конце августа - начале сентября», - сказал он.

(УНИАН)