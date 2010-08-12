Анонс на 12 августа

Состоится объезд "Киевгорстроем" объектов "Элита-Центр".

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будут рассматриваться результаты исследования рынка сливочного масла и спредов на предмет соблюдения производителями требований конкурентного законодательства во время маркировки продукции. Речь идет о введении в заблуждение украинских потребителей. В заседании, которое состоится под руководством председателя Комитета Алексея Костусева, примут участие представители 12 производителей спредов и смесей.

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Состоится заседание НКРЭ.

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Состоится праздничное собрание в честь 87-й годовщины Национального спортивного комплекса «Олимпийский». Во время мероприятия состоится брифинг генерального директора НСК «Олимпийский» Житесса Аркиссандаша

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Заседание ГКЦБФР.

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11-00 - в медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Новые условия сотрудничества МВФ и Украины. Цена кредитов». Участники: ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, зам.председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко (ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Круглый стол на тему: «Перспективы добычи сланцевого газа в Украине». Организатор - Институт Горшенина. Ведущий - Владимир Фесенко, директор Института Горшенина. Участники: Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба; Богдан Соколовский, уполномоченный экс-президента Украины Виктора Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Пьятничко, и.о. директора Института газа НАНУ; Алексей Татаренко, менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»; Максим Витик, старший геолог ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»; Иван Стрижак, главный специалист отдела геологии нефти и газа Государственной геологической службы. Аркадьюш Серна, первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине.

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«О сложившейся ситуации между АСК «ИНГО Украина» и Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины».

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины третьего созыва Сергея Пересунько по поводу событий, связанных с возбуждением уголовного дела против экс-министра экономики Б.Данилишина (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция Юрия Сухова, адвоката экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко, на тему: «Последние события вокруг иска RosUkrEnergo к Украине». В ходе пресс-конференции Юрий Сухов прокомментирует собственное заявление к СБУ допросить в качестве свидетеля главу правления «Газпрома» Алексея Миллера и его заместителя Валерия Голубева относительно обстоятельств и условий подписания договоров, связанных с RosUkrEnergo.

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Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей Костусев примет участие в прямой телефонной линии редакции газеты «Комсомольская правда».

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Состоится брифинг Генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино по итогам совещания по вопросам реализации проектов, связанных с проведением финального турнира УЕФА Евро-2012 в г. Киеве. Брифинг состоится в рамках визита в Киев официальной делегации УЕФА под председательством Генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино.

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